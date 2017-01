Sofia Loren / Ultime notizie oggi: quando l'attrice divise i marxisti, il racconto di Indro Montanelli (19 gennaio 2017)

SOFIA LOREN, ULTIME NOTIZIE OGGI (19 GENNAIO 2017). QUANDO L'ATTRICE DIVISE I MARXISTI, IL RACCONTO DI INDRO MONTANELLI - Sofia Loren ha diviso i marxisti: il retroscena fu svelato da Indro Montanelli sulle colonne del Corriere della Sera del 1966. Il giornalista raccontò il finimondo che l'attrice fece scoppiare in Jugoslavia per un pezzo di terra che le fu regalato. I "compagni" di stretta osservanza ritenevano scandaloso che si facesse beneficenza ad una diva del cinema, «quando i contadini devono pagare anche per l'acqua e l'elettricità, e spesso non hanno di che soddisfare nemmeno questi elementari bisogni». Il sindaco di Budva, però, replicò dicendo che i contadini sarebbero stati i primi a beneficiare della presenza di Sofia Loren, «la cui bellezza e rinomanza rappresenteranno l'industria più redditizia della regione». Indro Montanelli, però, spiegò anche perché Sofia decise di farsi chiamare poi Sophia: «Lombardo la ribattezzò Sofia Loren, anzi Sophia, che faceva tanto nordico, in un momento in cui le nordiche andavano di moda. Ed è curioso vedere con che tenacia essa seguita a difendere quel ph anche ora che potrebbe farne comodamente a meno» scriveva il saggista e commediografo italiano.

SOFIA LOREN, ULTIME NOTIZIE OGGI (19 GENNAIO 2017). TEMPO, TECNOLOGIA E LAVORO - Sofia Loren non è una di quelle attrici che ha l'angoscia del tempo che passa, ma è sempre stata insicura. Lo ha rivelato la stessa attrice, che poi ha imparato a lasciarsi andare nonostante la sua timidezza. «Appena si accende un riflettore tiro fuori il meglio di me, so stimolarmi da sola» ha dichiarato Sofia Loren. L'attrice al Corriere della Sera tempo fa ha raccontato di avere paura dei telefonini: «Mi piace un'intesa precisa, una cosa che posso toccare, un discorso bello con un'amica che hai di fronte, queste cosine servono, ma non fanno per me». Sofia Loren avrebbe potuto coltivare tantissime passioni e, invece, l'unica che le importa è quella per il cinema. La vita lontano dal mondo del lavoro è però altrettanto importante e le donne devono capire di poter avere entrambe le cose. L'esplosione della sua carriera è stata sorprendente, ma non sarebbe stato possibile senza la sua forza di volontà. «È un'energia confusa che fa sì che accadano cose che non avevi neppure la forza di sognare. Ma nella vita una donna non può volere solo il lavoro. Non io. Mai» ha raccontato tempo fa Sofia Loren.

