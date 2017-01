STEFANO DE MARTINO, IL BALLERINO "HA FAME" E I FAN IMPAZZISCONO (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Stefano De Martino starà anche vivendo un periodo difficile visto che tra qualche giorno è fissata la prima udienza per la separazione da Belen Rodriguez, ma una cosa è certa: i fan stravedono per lui e non lo lasciano mai da solo! Il ballerino ha pubblicato sui social una foto a petto nudo dove mostra il fisico scultoreo e confessa: "Ho fame", appetito probabilmente dovuto al fatto che, dopo un allenamento estenuante come quelli che è solito fare lui, vorrebbe davvero un buon pasto! I suoi fan ovviamente sono andati in visibilio e hanno non solo iniziato a dire al ballerino che lui è 100 volte meglio di Andrea Iannone, ma che è un ragazzo bellissimo e che prima o poi anche lui ritroverà l'amore. L'affetto dei fa non è una osa da sottovalutare, specialmente in un periodo difficile come è quello che sta attraversando Stefano De Martino, ma il ballerino lo sa e li accontenta, tenendoli sempre aggiornati con nuovi scatti mozzafiato che collezionano migliaia di like.

STEFANO DE MARTINO, IL BALLERINO PREFERITO AD ANDREA IANNONE (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Uno degli argomenti preferiti dei fan di Stefano De Martino negli ultimi tempi, è l'inevitabile paragone con Andrea Iannone, nuova fiamma della sua ex moglie Belen Rodriguez. Stefano De Martino ne esce vincitore sul piano quantomeno dei social network, anche se nella vita privata forse avrebbe voluto che le cose fossero andate diversamente con la showgirl argentina madre di suo figlio Santiago. I fan di Stefano De Martino si chiedono in continuazione come mai Belen gli abbia preferito il pilota di MotoGp anche se si sa, in una storia d'amore sono molteplici i fattori da considerare. Fattori, che vanno al di là dell'aspetto fisico - che sicuramente vede Stefano De Martino giocarsela ad armi pari con Andrea Iannone. Il ballerino è pronto adesso per affrontare una nuova vita e, una volta sepolti definitivamente i fantasmi del passato, questa sarà ancora più rigogliosa di prima. Soprattutto perché non mancherà mai quello che sarà per sempre l'amore della sua vita, il piccolo e adorabile Santiago.

