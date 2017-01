THE AMERICANS 4 / Anticipazioni puntata 19 gennaio 2017: Stan ha scoperto la verità su Philip?

THE AMERICANS 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 19 gennaio 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di The Americans 4, in prima Tv assoluta. Sarà l'ottavo, dal titolo "Il magico David Copperfield V: la sparizione della statua della libertà". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la scorsa settimana: l'FBI è ancora a caccia di Martha (Alison Wright), che sembra essere svanita nel nulla. Gabriel (Frank Langella) invece informa i Jennings riguardo a tutto ciò che è successo e non può fare a meno di sottolineare che se parlerà ancora saranno costretti ad ucciderla. Philip (Matthew Rhys) entra quindi in uno stato di forte agitazione, temendo sia che l'FBI trovi Martha prima di loro, sia che il Centro decida di eliminarla. Nel frattempo, la Rezidentura organizzano il viaggio di Martha, stabilendo quali tappe dovrà fare prima di arrivare a Mosca. Aderholt (Brandon J. Dirden) invece scopre che il fidanzato di Martha ha in realtà il nome di un bambino morto molti anni prima. Iniziano quindi a visionare ogni indizio abbiano sulla donna, a partire dalle foto di famiglia, fino ai luoghi più frequentati fino a qualche tempo prima. Non riescono però a trovarla da nessuna parte. Gli alti vertici dell'FBI impongono quindi Stan (Noah Emmerich) di contattare Oleg (Costa Ronin) e di chiedere se per caso la donna si trovi sotto la loro protezione, ma l'agente si rifiuta di farlo. Proprio in quel momento viene intercettata una telefonata di Martha diretta ai genitori, in cui rivela loro di essere nei guai. Stan riesce così a capire in quale zona della città possa trovarsi, soffermandosi poi su un ponte che ha riconosciuto in qualche fotografia ed ipotizzando che abbia telefonato ai genitori per dare loro il suo addio, prima di gettarsi di sotto. Philip inizia invece ad immaginare il peggio, fino a che è Martha a mettersi in contatto diretto con lui. Mentre si precipita sul posto per raggiungerla, Elizabeth (Keri Russell) viene avvisata da una donna del Centro e riesce a raggiungerla per prima. La donna tuttavia è fortemente agitata ed è costretta a tramortirla con un pugno allo stomaco, prima di caricarla in auto. Riferisce poi al marito che potrà dirle che andrà con lei, per iniziare una nuova vita insieme se è quello ciò che vuole. Philip però le conferma di amarla e che il rapporto che ha con Martha è molto diverso da quello che ha con lei. Nel frattempo, Gaad (Richard Thomas) deve fare i conti con la verità: la segretaria che ha avuto per un decennio non solo sta con una spia, ma l'ha anche sposata. Dopo aver discusso a lungo sul futuro che potrà avere a Mosca, Philip decide di dire la verità a Martha sul viaggio che dovrà affrontare da sola. Non le dà molte spiegazioni, se non quella che non potrà mai partire con lei. Riflettendo da solo a letto, insonne per le troppe emozioni, Philip inizia però a sentire un forte vuoto per ciò che sta facendo.

THE AMERICANS 4 ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 GENNAIO 2017, EPISODIO 8 "IL MAGICO DAVID COPPERFIELD V: LA SPARIZIONE DELLA STATUA DELLA LIBERTÀ" - Martha viene messa al corrente del piano del KGB sulla tularemia e sul topo da laboratorio che William in precedenza ha consegnato a Philip. Una volta che la donna ha raggiunto Cuba, i Jennings iniziano a condurre una vita apparentemente normale. Gaad invece viene licenziato a causa delle incapacità dimostrate durante l'operazione, mentre Elizabeth decide di andare ad una riunione dell'EST per avvicinarsi al mondo del marito. Intanto, Gabriel rimane perplesso dal cambiamento delle due spie e cerca un confronto con Claudia sul da farsi, convinto che i Jennings siano ormai diventati ingestibili. Elizabeth invece trova il modo di far collaborare Paige in modo tale che tenga sotto controllo il Pastore Tim e la moglie più da vicino. Subito dopo riceve la visita di Liza, che le rivela di essere stata lasciata da Maurice. Il marito le ha inoltre sottratto tutto i soldi e manifesta l'idea di denunciare Jack alla Polizia in modo da riavere tutto. Elizabeth a quel punto non può fare altro che ucciderla. Molti mesi dopo, la moglie del Pastore Tim ha finalmente dato alla luce il suo bambino, mentre Stan riceve l'incarico da Gaad di continuare a sorvegliare il bersaglio.

