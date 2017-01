THE GOLDBERGS 3 / Anticipazioni puntata del 19 gennaio 2017: Adam diviso fra amicizia e amore

THE GOLDBERGS 3, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nella prima serata di oggi, giovedì 19 gennaio 2017, Joi trasmetterà due nuovi episodi di The Goldbergs 3, in prima Tv assoluta. Saranno ll'11° ed il 12°, dal titolo "Tasty Boys" e "Stringiamoci la mano". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco cosa è successo la settimana scorsa: Adam (Sean Giambrone) si lascia trascinare da Pops (George Segal) ad una presentazione di residence per anziani, con la scusa di ottenere due biglietti gratis per il cinema. Il ragazzo non crede che il nonno ci cascherà, ma si ritrova a doversi ricredere. Barry (Troy Gentile) invece annuncia ai genitori che ha intenzione di arruolarsi, ma Bev (Wendi McLendon-Covey) gli mostra una lista che ha stilato per tutti i figli con i lavori che non potranno fare perché troppo pericolosi. Murray (Jeff Garlin) rivela tuttavia al figlio che lo appoggia nella sua scelta, accettando che faccia parte di una squadra di addestramento militare. Dopo aver litigato con Pops, Adam decide di dirottare verso l'antinonno: Pop Pop (Judd Hirsch). Il suo piano tuttavia va in frantumi quando incontra per strada Pop con Erica (Hayley Orrantia) e Pop Pop scopre che lo sta usando per far ingelosire l'altro nonno. Bev invece scopre che potrebbe far parte della vita del figlio se solo appoggerà il Capitano Wallace (Marlon Young) nell'addestramento. Comprende però che sta tarpando le ali del figlio e decide di strappare la lista dei lavori proibiti. Dopo una lunga lite, Adam comprende il valore del nonno. Bev rimane affascinata dalla festa di Natale organizzata dai Kremp e dal fatto che i loro ragazzi siano entusiasti di festeggiare. Decide quindi di trasformare la loro festa dell'Annukah in SuperAnnukah, un mix delle due feste. Pops ovviamente non è d'accordo, dato che sta violando le tradizioni ebraiche e quelle di famiglia. Intanto, Adam scopre che Lainey (AJ Michalka) ha sostituito il suo posto nei giochi con il fratello, compresa papalla, il loro gioco preferito. La ragazza però dimostra di essere molto comprensiva nei suoi confronti ed accetta di lasciare che i due fratelli trascorrano un po' di tempo insieme. Quando Barry sceglie comunque la fidanzata, Adam sfrutta un particolare del suo carattere per ottenere quello che vuole: lo sfida ad una missione impossibile. Pops invece decide di adottare la linea dura con Bev, facendo leva sui suoi sensi di colpa nei confronti degli antenati. Mentre Adam e Barry si ritrovano attaccati ad un palo congelato con la lingua, Bev finisce contro il cespuglio di Annukah, che finisce contro le candele e si incendia. Dopo aver realizzato che cosa comporta per lei l'Annukah, Bev è pronta per fare le sue scuse al padre.

THE GOLDBERGS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 19 GENNAIO 2017, EPISODIO 11 "TASTY BOYS" - Bev fa notare al marito che non è mai stato incline ad accettare i cambiamenti, ma Murray decide di mostrarle che si sbaglia. Accetta così di indossare dei jeans, nonostante non l'abbia mai fatto in tutta la sua vita ed ovviamente evita di dirle davvero ciò che pensa. Intanto, Barry decide di mettere inpiedi un gruppo rap, a cui aderisce ovviamente anche Adam. Tutto questo fino a che Erica non scopre il progetto dei fratelli.

THE GOLDBERGS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 19 GENNAIO 2017, EPISODIO 12 "STRINGIAMOCI LA MANO" - La migliore amica di Adam scopre che il ragazzo che le piace non la inviterà al ballo ed entra in crisi. Adam decide quindi di offrirsi come suo accompagnatore, sicuro che Dana non scoprirà mai nulla. Con sua sorpresa, la fidanzata gli annuncia tuttavia di essere ritornata in città per qualche settimana. Alla ricerca di una soluzione, il ragazzo scopre che tutti i doppi appuntamenti messi in scena nelle serie Tv non sono mai andati a buon fine. Nel frattempo, Bev scopre che coach Mallor ha intenzione di fare un'azione umanitaria, ma per convincere i ragazzi a partecipare inventa di aver invitato una famosa star di Happy Days. Questo spinge ovviamente Barry ed Erica a fare di tutto purché la madre scelga loro, offrendosi di fare con lei tutto ciò che ha sempre desidera

