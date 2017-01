THE LIBRARIANS 2 / Anticipazioni puntata del 19 gennaio 2017: Eve viene liberata, ma le linee temporali cambiano

THE LIBRARIANS 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 19 gennaio 2017, Paramount Channel trasmetterà due nuovi episodi di The Librarians 2, in prima Tv assoluta. Saranno il primo ed il secondo, dal titolo "... e il libro Drowned" e "... e il personale incompleto". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: i Bibliotecari raggiungono un bordo di New York, dove risulta scomparso un ricercatore UFO. In seguito, Eve (Rebecca Romijn) scompare misteriosamente e Stone (Christian Kane), Jones (John Harlan Kim) e Cassandra (Lindy Booth) scoprono che all'interno della città è presente un borgo segreto. Jenkins (John Larroquette) rivela loro che nel 1915 Nikola Tesla ha costruito una griglia wireless che è in grado di intrappolare gli abitanti all'interno di una dimensione alternativa. Da qui possono agire attivamente sul mondo reale solo prendendo il controllo del corpo di qualcun altro. Mabel Collins (Haley Webb), a capo dei cittadini, rivela inoltre che esiste un condensatore ingrado di invertire l'incantesimo, ma che per ricaricare il dispositivo occorrono cento anni. Stone decide quindi di fermarsi ad aiutare la donna, ma quando finalmente riescono a liberare Eve, sono costretti ad interrompersi per evitare che venga innescata un'esplosione globale. Intrappolata per 100 anni, Eve lascia un lungo messaggio ai prossimi Bibliotecari, chiedendo loro di usare il condensatore quando finalmente sarà carico. Ritornato alla Biblioteca provvisoria, Flynn (Noah Wyle) rivela al resto del gruppo di aver scoperto come ritrovare la Biblioteca principale. Una volta avviati i preparativi, il gruppo viene però interrotto da Dulaque (Matt Frewer), che riscrive la storia grazie al telaio del destino. Influenza così la storia del passato, impedendo che Camelot cada. Grazie a questo evento, Eve subisce l'influenza del cambiamento delle linee temporali e si ritrova al fianco di Flynn in una realtà alternativa in cui sono i Bibliotecari ad avere il suo ruolo. Cassandra decide quindi di aiutarli grazie alla stregoeria ed invia i due amici al Fiume del Tempo, dove si imbattono su una versione di Dulaque molto più giovane. Scoprono così che è Lancillotto e che Jenkins è uno dei Cavalieri della Tavola rotonda. Flynn riesce quindi ad appropiarsi del telaio ed inizia a ricucirlo per ripristinare la linea temporale originale. Ritornati nel presente, ogni persona coinvolta ha dimenticato tutto, tranne Eve.

THE LIBRARIANS, ANTICIPAZIONI PUNTATE 19 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "...E IL LIBRO DROWNED" - In seguito alla sconfitta di Lancillotto, i Bibliotecari riprendono le proprie vite, convinti che il peggio sia ormai passato. Si riuniscono solo alcuni mesi più tardi, quando vengono incaricati da un misterioso cliente di recuperare dei manufatti antichi rubati da un museo della città. Scoprono in seguito che si tratta di Moriarty, che ha raccolto gli oggetti per conto del suo padrone, il mago Prospero. Quest'ultimo intende riprendere i propri poteri ed il Libro, in modo da dominare il mondo con la sua magia. Uno dei suoi servi più fedeli, Ariel, crea un uragano che permette loro di fuggire. Jenkins rivela quindi ai Biblioteecari che si tratta di due personaggi della letteratura classica che sono riusciti a sfuggire alle loro storie.

THE LIBRARIANS, ANTICIPAZIONI PUNTATE 19 GENNAIO 2017, EPISODIO 2 "...E IL PERSONALE INCOMPLETO" - Sfruttando i manufatti rubati, Prospero e Mioriarty accedono alla Libreria in modo che possano creare un nuovo team dall'Albero della Conoscenza. Liberano poi la Regina di Cuori e Frankenstein dalle loro storie per riuscire a fermare i Bibliotecari, mentre il gruppo lavora insieme per contenere i danni il più possibile, riuscendo a distruggere i nuovi personali arrivati nel mondo reale. Flynn utilizza poi un oggetto appartenuto a Zeus per distruggere l'Albero della Conoscenza, mentre Eve sfrutta Ariel come merce di scambio per costringere Moriarty ad andarsene. In seguito, Flynn rivela di aver distrutto in realtà un altro albero e non quello originale, mentre Jenkins scopre che un certo numero di oggetti magici della Biblioteca sono scomparsi.

