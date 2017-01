THE MACHINE/ Il film con Toby Stephens in prima serata su Rai 4

THE MACHINE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4: IL CAST (oggi, 19 gennaio 2017) - Su Rai 4 va in onda stasera 19 gennaio 2017 alle 21.05 The Machine, un film di fantascienza del 2013 diretto da Caradog W. James che ha diretto Little white lies, Don't knock twice e Plastic wolves. Il film è interpretato da Caity Lotz, che ha preso parte a Arrow e Dc Legends of tomorrow, Toby Stephens, attore in La morte può attendere, e Denis Lawson, che ha recitato in Local hero ed è noto al grande pubblico per il suo ruolo di Wedge Antilles in Guerre stellari. Andiamo a vedere la trama della pellicola.

THE MACHINE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4: LA TRAMA (oggi, 19 gennaio 2017) - In un futuro vicino la Terra è scossa da una nuova guerra fredda fra la Cina e le potenze occidentali. Una coppia di programmatori crea la prima intelligenza artificiale autocosciente, ma il governo britannico si appropria della loro invenzione per impiegarla nella guerra. Il Ministero della Difesa della Gran Bretagna sviluppa così un robot soldato, chiamato appunto Machine (Caity Lotz). Quando il prototipo è quasi completo, però, comincia a sviluppare sentimenti e sensazioni fin troppo simili a quelli d un vero essere umano. Quest'ultimo si ribella ai suoi programmatori e distrugge il laboratorio in cui è tenuto. Lo scienziato Vincent McCarthy (Toby Stephens) non si lascia però scoraggiare, e continua a lavorare per ultimare il prototipo. In realtà infatti Vincent è spinto a sviluppare questa tecnologia per poter aiutare, alle spalle del Ministero, la propria figlia, affetta da una rara malattia mentale.

© Riproduzione Riservata.