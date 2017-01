THE ORIGINALS 3 / Anticipazioni puntata 19 gennaio 2017: Cami si trasformerà in vampiro?

THE ORIGINALS 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella terza serata di oggi, giovedì 19 gennaio 2017, La5 trasmetterà un nuovo episodio di The Originals 3, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà l'ottavo dal titolo "L'altra ragazza di New Orleans". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: con l'aiuto di Marcel (Charles Michael Davis), gli Originali iniziano a cercare le tracce di Rebekah (Claire Holte) grazie alla mappa magica, che tuttavia non rivela nulla. Aurora (Rebecca Breeds) rivela in seguito ad Elijah (Daniel Gillies) che ora è un'alleata di Klaus (Joseph Morgan), dato tutto il male che ha fatto loro in passato. L'Ibrido riferisce tuttavia al fratello che l'unico modo per trovare Rebekah è spezzare il legame che unisce Aurora, Lucien (Andrew Lees) e Tristan (Oliver Ackland). Decide quindi di organizzare una cena in occasione del Ringraziamento a cui inviterà tutti e tre. Cami (Leah Pipes) si trova invece sotto il controllo di Lucien, che intende farle dimenticare ogni cosa. Prima di uscire, incarica uno dei suoi vampiri di sorvegliarla, ordinandogli di ucciderla se necessario. Più tardi, Marcel chiede a Davina (Danielle Campbell) di fuggire con lui prima che la Strige le imponga di aiutarli nella cattura degli Originali, ma la strega si oppone. Smascherata l'alleanza dei tre vampiri, Lucien e Tristan rivelano di voler usare la Serratura per sigillare i tre Michaelson, per poter fermare la maledizione. Intanto, Davina viene attaccata da Van (Lawrence Kao) dopo aver rifiutato il consiglio di Vincent (Yusuf Gatewood) di stare in guardia. Non sa però che lo stregone ha piazzato un amuleto magico nella sua abitazione per carpirle la confessione dell'omicidio della madre di Van. Davina viene quindi bandita dalla Congrega e dal quartiere francese. Aurora rivela invece di aver pagato delle persone per trasportare Rebekah al di sopra dell'oceano e gettare la sua bara fra le acque. Dato che erano gli unici a sapere le coordinate geografiche per ritrovarla, li ha uccisi. Impossibile inoltre sapere da lei quali siano, dato che conosce solo una parte delle coordinate, mentre Tristan conosce il resto. In questo modo i due vampiri credono di essere in salvo da eventuali vendette, ma per Elijah e Klaus non è così. Quando l'Ibrido cerca di avventarsi contro Lucien, scopre tuttavia che Cami è nelle sue mani e lentamente si lascia convincere nell'aiutarlo a mettere in atto il piano. Anche se fa finta di accettare, Klaus attacca Tristan, minacciando di ucciderlo in modo che Aurora parli ed infine fa in modo che Lucien gli consegni Serratura e Cami. Nello stesso istante, Cami riesce a liberarsi dalle catene, ma una volta raggiunta l'uscita, si imbatte in Aurora. Hayley invece scopre che Jackson (Nathan Parsons) ha intenzione di lasciarla perchè si sente messo da parte rispetto ai Michaelson.

THE ORIGINALS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 19 GENNAIO 2017, EPISODIO 8 "L'ALTRA RAGAZZA DI NEW ORLEANS" - Tristan si trova nelle mani dei Michaelson, che a quel punto non si risparmiano di certo in torture pur di farlo parlare. Aurora invece crea una trappola in cui attirare Klaus, per poter riavere il fratello sano e salvo. Circonda quindi Cami di esseri umani che ha morso e che si trovano ora in stato di latenza. Durerà tuttavia molto poco prima che si risveglino e sentano il richiamo del sangue. Visto che Cami è l'unica riserva presente, verrà trasformata a sua volta. Mentre organizza la trappola, Aurora cerca di capire quale sia il motivo che lega Klaus alla rivale in amore, scoprendo che la terapeuta in realtà è attirata dall'Ibrido per via del suo stesso lato oscuro. Tutto questo non fa che renderla diversa ai suoi occhi, ma allo stesso tempo alimenta anche il suo odio verso Cami. Nel frattempo, Aya ordina a Marcel di pugnalare Elijah con il paletto di quercia bianca in modo che si addormenti e la Strige sia libera. L'obbiettivo è inotre di liberare Tristan e se si rifiuterà di farlo sarà lui stesso a perdere la vita.

