THE VAMPIRE DIARIES 7 / Anticipazioni puntata 19 gennaio 2017: Lily preferisce morire pur di fermare Julian

THE VAMPIRE DIARIES 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 19 gennaio 2017, La5 trasmetterà un nuovo episodio della serie The Vampire Diaries 7, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà l'ottavo, dal titolo "Stringimi, emozionami, baciami, uccidimi". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Damon (Ian Somerhalder) scopre che in realtà Caroline (Candice King) non è mai stata nello studio al momento del messaggio, dato che è stato registrato, ma viene tramortito poco dopo. Nel passato, Stefan (Paul Wesley) riferisce alla madre le azioni passate di Julian (Todd Lasance) contro Valerie (Elizabeth Blackmore), ma è costretto a farle bere della verbena perché non gli crede. Nelf rattempo, Enzo (Michael Malarkey) e Bonnie (Kat Graham) scoprono che Julian sta cercando una daga e il vampiro decide di tenerla per sé, impedendo alla strega di testarne il potere. Nel passato, Damon deve confrontarsi continuamente con il padre, che lo educa con estrema severità. Anche se cerca conforto nella madre, Lily lo indirizza sempre verso Giuseppe (James Remar). Nel presente, Stefan fa notare alla madre come gli uomini della sua vita l'abbiano sempre manipolata e che Julian non è diverso dal padre. Caroline e Matt (Zach Roerig) scoprono invece che gli ospiti vengono sfruttati dagli Eretici come scorte di sangue, ma la vampira inizia a sentire una forte nausea. Chiede poi l'aiuto di Valerie per interrompere l'inantesimo, ma l'Eretica le fa notare come il suo malessere potrebbe essere connesso alla gravidanza. Caroline crede invece che si sbagli, dato che i test sono risultati negativi. Nei boschi, Enzo attaca Julian per conquistare Lily. Nel passato, Giuseppe si accorge che in casa mancano dei soldi ed accusa i figli, non sapendo che è stata invece Lily, che sta risparmiando per poterlo lasciare. nel presente, ogni volta che Enzo colpisce Julian, la ferita si manifesta sul corpo di Lily, dato che in passato ha legato le loro vite. Nel frattempo, Beau (Jaiden Kaine) attacca Caroline, ma Valerie la salva. Lily invece riferisce a Stefan che ha impiegato molto tempo per lasciare il padre per timore che le togliesse i figli. Pur sapendo quale effetto ha la daga sulla madre, Damon raggiunge Julian nei boschi e usa la daga su di lui. Anche se Lily interviene, realizza che Julian non l'ama come ha sempre creduto e decide di aiutare i figli ad ucciderlo. Durante una visita di controllo, Valerie rivela a Caroline che la gravidanza non si vede perché occultata con la magia, ma che effettivamente sta aspettando le figlie di Alaric (Matthew Davis).

THE VAMPIRE DIARIES 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 GENNAIO 2017, EPISODIO 8 "STRINGIMI, EMOZIONAMI, BACIAMI, UCCIDIMI" - Il piano dei Salvatore di uccidere Julian sta per iniziare, ma prima devono assicurarsi di avere il resto degli Eretici dalla loro parte. Dato che Mary Louise e Nora daranno una festa per celebrare il loro anniversario, Damon e Stefan decidono di sfruttare l'evento per parlare apertamente con loro riguardo alle azioni di Julian ed alla sua manipolazione. Nel frattempo, Matt ordina ad alcuni uomini di rapire Enzo, per mettere a segno la propria vendetta. Una volta chiarita la posizione di Julian, tutti gli Eretici si convincono a prendere le distanze dal vampiro, ma quest'ultimo sfrutta il proprio ascendente per allontanare Mary Louise dagli altri. Riesce infatti a farle cambiare idea, facendo leva sulla sua confusione riguardo a tutto quello che sta accadendo. Questo implica anche che il rapporto fra l'Eretica e Nora verrà spezzato irrimediabilmente. Più tardi, Julian ha un confronto aperto con Lily, ma fa l'errore di minacciare la vita dei fratelli Salvatore. A quel punto, l'Eretica decide di trafiggersi con la daga, perché l'unico modo per uccidere anche Julian. L'amato le rivela tuttavia di aver già spezzato in precedenza il legame che li univa. Come si comporterà Damon quando scoprirà che la madre è condannata a morte?

© Riproduzione Riservata.