UN PASSO DAL CIELO 4/ Anticipazioni seconda puntata 19 gennaio 2017: Neri mette in guardia la moglie Livia

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 19 GENNAIO 2017: EPISODIO 3 - Doppio appuntamento sul piccolo schermo di Rai 1 con Un passo dal cielo 4: la fiction Rai 1 che vede in sue a il nuovo volto di Francesco Neri (interpretato da Daniele Liotti) andrà in scena stasera, giovedì 19 gennaio 2017, con la seconda puntata in programma. Il terzo episodio vedrà il nuovo capo della Forestale impegnato con un nuovo caso: dopo l’arresto dell’assassino di Lara e nonostante il mistero che circonda ancora la scomparsa di Eleonora, Neri dovrà capire che cosa è successo ad una giovane donna che, proprio mentre si trovava in vancaza a San Candido, viene trovata in fin di vita. Anche la nuova scelta della moglie Livia darà da pensare a Francesco: la scelta di unirsi alla comunità che vive tra le montagne è stata certamente fatta in buona fede, con la speranza di rimettersi in pista dopo la morte del loro bambino. Ma Neri cerca comunque di avvisare Livia a proposto della pericolosità del maestro: la donna gli darà ascolto? Infine, le anticipazioni per il primo episodio di Un passo dal cielo 4 in programma stasera rivelano che in città arriverà Cristina, la sorella di Huber, che sta ultimando gli ultimi preparativi per le sue nozze: Vincenzo Nappi avrà occasione di conoscerla…

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 19 GENNAIO 2017: EPISODIO 4 - Il secondo episodio di Un passo dal cielo 4 in programma stasera si prospetta davvero carico di adrenalina: dopo le indagini sulla turista trovata in fin di vita a San Candido, il capo della Forestale Francesco Neri si troverà nientemeno che ostaggio di tre malviventi. Tra narcotrafficanti saranno costretti ad un atterraggio di fortuna in montagna e, dopo essersi imbattuti nel personaggio interpretato da Daniele Liotti, decideranno di portarlo con loro. Come deciderà di agire Francesco? Cercherà di contattare qualcuno o deciderà di liberarsi da solo? Non bisogna dimenticare che proprio Neri ha fatto parte delle squadre speciali dell’esercito prima di accettare questo nuovo incarico. Nel frattempo, Vincenzo ha la mente impegnata su più fronti: Cristina cerca vendetta nei confronti del fratello Hans, e l’uomo cercherà di intervenire mentre sospetta anche che la bella Eva lo tradisca davvero con il rapper Fedez.

UN PASSO DAL CIELO 4, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - In attesa di gustarci il secondo episodio di Un passo dal cielo 4, che verrà trasmesso oggi 19 gennaio 2017, diamo uno sguardo a quello che è successo nella puntata di debutto. A San Candido arriva il nuovo capo della Forestale, Francesco Neri, ma l'uomo fa un ingresso molto particolare in commissariato. In un primo momento Vincenzo Nappi lo scambia per l'aggressore di una ragazza, avendo l'uomo poco prima disarmato Zoe, che era alla ricerca della sorella. Chiarito l'equivoco, il forestale si coordina con la polizia per mettersi alla ricerca di Eleonora, una giovane scomparsa tra le montagne. Vincenzo ha molti pensieri per la testa, il B&B di Eva non sta andando bene e la ragazza continua a rincorrere la carriera di modella ma con scarsi risultati. Francesco dopo una perlustrazione in elicottero trova una ragazza legata a un albero, la giovane era con Eleonora la sera precedente e sembra essere stata vittima di un rito satanico. Il ritrovamento di Anna con una maschera da diavolo sul volto riporta a un fatto di cronaca di dieci anni prima, che portò alla morte di una ragazza di nome Lara. Il principale indiziato era il fidanzato della ragazza, che però si è sempre proclamato innocente e non ha mai smesso di visitare la sua tomba. Vincenzo però non gli crede e concentra le indagini sull'uomo. In caserma arriva Emma Giorgi, un'esperta di lupi, amica di Pietro, che vuole fare delle indagini sul campo. La ragazza ha già conosciuto Francesco, l'uomo l'ha salvata dall'annegamento nel lago vicino alla palafitta di Pietro. Prima di essere dimessa dall'ospedale Anna riceve un misterioso video che vede come protagonista la sua amica Eleonora, la ragazza sembra in grave pericolo. Durante la visita a Milano, Eva ha conosciuto il rapper Fedez. I giornali di gossip iniziano a fare delle speculazioni sulla storia e l'ex modella rincara la dose perché dopo tanto tempo torna a ricevere attenzioni. La situazione però degenera quando in paese si sparge la voce del suo tradimento e Vincenzo passa per il cornuto della situazione. Grazie al video, la polizia arriva a una grotta, dove ci sono molte maschere di diavolo, ma di Eleonora non c'è nessuna traccia. Huber però conosce chi le ha fabbricate, un artigiano del posto Albert Kroess, che ora è diventato una specie di santone. Una volta arrivato alla setta dell'uomo, Francesco riconosce tra i suoi discepoli Livia, l'ex moglie, da tempo scomparsa dopo il tragico incidente che ha coinvolto il figlio. In paese arriva Fedez, Eva è spaventata perché crede che il rapper voglia denunciarla per calunnia ma in realtà vuole stringere un accordo con lei. Eva dovrà fingere di essere la sua fidanzata di copertura mentre lui scrive il suo prossimo album e nonostante le perplessità anche Vincenzo cede perché il B&B è pieno di debiti. Francesco aiuta Emma a costruire la tenda per il suo campo base ma la ragazza ha un malore. In ospedale il forestale scopre che l'etologa ha un aneurisma celebrale non rotto, che non le lascia molte speranze per il futuro. La ragazza però convince Francesco a non dire nulla ai suoi superiori, per vivere il poco tempo che le resta in montagna insieme ai lupi. Alla fine grazie al contributo di Francesco la polizia arresta l'assassino di Lara, ma di Eleonora non c'è nessuna traccia. Vincenzo crede che si tratti di un serial killer ma per il forestale il caso è avvolto nel mistero. Nel finale, Francesco decide di andare a vivere sul lago, nella palafitta di Pietro.

