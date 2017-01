UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Nadia si dedica a Renato, Alberto è un capitolo chiuso? (Oggi, 19 gennaio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 19 GENNAIO: NADIA TRA MENZOGNE E SENSI DI COLPA - Un posto al sole tornerà questa sera su Rai 3 concedendo ancora spazio al tradimento di Nadia nei confronti di Renato. L'ucraina ha trascorso nuovi momenti di passione da Alberto Palladini, anche se poco dopo è tornata a casa Poggi come se nulla fosse accaduto. Sentendosi in colpa per quanto accaduto la vedremo oggi cercare di riprendere in mano le redini della sua vita, dedicandosi completamente a Renato. Ma fino a quando riuscirà a tenere a bada le pressioni del suo amante, che in passato non si è certo messo in mostra per la sua generosità? Patrizio continuerà a non sentirsi all'altezza dei compagni di università di Rossella e avrà paura che il suo fisico non troppo atletico possa in qualche modo mettere in pericolo la sua relazione con la figlia di Silvia. Per questo valuterà la possibilità di iscriversi in palestra, avrà il coraggio di compiere il grande passo? La vita allo studio legale non sarà affatto facile per Niko, alle prese con le sue belle colleghe. Nonostante abbia trascorso una notte in compagnia di Susanna, il giovane Poggi continuerà a mostrare un certo interessamento anche nei confronti della problematica Beatrice. E la situazione si complicherà ulteriormente quando anche quest'ultima sembrerà essere particolarmente disponibile. Niko riuscirà a prendere la sua decisione una volta per tutte?

© Riproduzione Riservata.