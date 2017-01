UNA VITA / Anticipazioni puntata 20 gennaio: la regina torna ad Acacias 38, Cayetana raggiunge il suo massimo potere?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 20 GENNAIO: LA REGINA STA PER ARRIVARE - Una vita tornerà domani su Canale 5 per l'ultimo episodio settimnale, in onda su Canale 5 dalle ore 14:10. In esso il quartiere sarà in grande fermento per l'imminente ritorno della regina. Fin dal giorno in cui è uscita dal carcere per Cayetana c'è stato un solo chiodo fisso ovvero ovvero tornare ad essere la donna potente e rispettata di sempre. Tale obiettivo è stato raggiunto nelle ultime puntate ovvero quando la Sotelo Ruz è stata invitata a palazzo reale dalla Regina di Spagna. Ma l'apice del suo potere non si limiterà a questo perché molto presto la regnante ricambierà l'invito arrivando a sua volta ad Acacias 38 per fare visita alla sua amica ritrovato. Per questo, come già accaduto qualche mese fa, tutti i domestici saranno alle prese con i preparativi. Non potrà mancare l'impegno dello strampalato Servante che cercherà di limitare la fatica chiedendo ai soldati rientrati a calle Acacias 38 di sostituirlo nelle sue mansioni. Il fatto certamente non sfuggirà agli occhi della pettegola del quartiere ovvero la viscida Susana. Non sarà l'unico argomento di discussione tra gli inquilini del palazzo: si riparlerà, infatti, degli intrighi di Lourdes, decisa a tutto per separare Maria Luisa a Victor. Per questo affronterà per l'ennesima volta il figlio di Juliana.

