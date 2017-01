UNA VITA / Anticipazioni puntate italiane e spagnole: Ursula da braccio destro a nemica giurata

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 19 GENNAIO: IL VOLTAFACCIA DI URSULA! - I telespettatori italiani di Una vita conoscono Ursula in qualità di braccio destro di Cayetana, insieme alla quale in passato si è dedicata ad ogni genere di crudeltà (sfociata nella morte di German e Manuela). Ma molte cose cambieranno nelle puntate spagnole della telenovela, nella quale improvvisamente la governante confermerà di non essere affidabile come un tempo per la sua padrona. Vi stupirà sapere che il maggiore spazio che la vedova De La Serna in futuro darà a Fabiana, causerà più di qualche dissapore tra Cayetana e la sua governante che comincerà a non essere la persona affidabile di un tempo. Al contrario, minaccerà regolarmente la sua padrona di confessare i loro intrighi a partire proprio dal luogo in cui sono davvero sepolti i due amanti (la cui morte resterà per tutti ancora un mistero). Preoccupata per le possibili minacce di Ursula, Cayetana chiederà a Fabiana di aiutarla a toglierla di mezzo. E le conseguenze non tarderanno ad arrivare!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 19 GENNAIO: URSULA UCCIDE GUADALUPE - Nelle puntate spagnole di Una vita molte cose cambieranno, ma resterà intatta l'assoluta propensione di Aurora Guerra nei confronti delle tragedie. Non mancheranno quindi le nuove morti, che porteranno all'uscita di scena di personaggi molto amati. Già in varie occasioni vi abbiamo segnalato la morte di Maximiliano, ma ci sarà anche un altro decesso illustre ovvero quello di Guadalupe. Rimasta senza Manuela e con Pablo alle prese con il suo matrimonio con Leonor (anche la coppia se ne andrà da Acacias 38), per Guadalupe non ci sarà più ampio spazio nelle trame. Non mancherà per lei però una terribile notizia che la sconvolgerà e che le farà cadere il mondo addosso: la donna aveva sempre creduto che Manuela e German fossero riusciti a fuggire a Cuba, come avevano sempre progettato. Ma purtroppo sarà Ursula a distruggere questa certezza rivelandole ciò che era davvero accaduto. Ne conseguirà un terribile scontro, durante il quale Ursula ucciderà con un paio di forbici la povera Guadalupe.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI ITALIANE 19 GENNAIO: FABIANA E ' IN PERICOLO - Complicazioni a non finire continueranno a caratterizzare la famiglia Palacios, alle prese con gli intrighi della perfida Lourdes. Nella puntata di Una vita di oggi, però, potrebbe essere Fabiana a subire le conseguenze del suo accordo preso con Trini: quest'ultima le ha chiesto di aiutarla a provare la cattiva fede della rivale e, dopo un iniziale rifiuto, Fabiana ha accettato. Eppure non tutto andrà come previsto: mentre la zia di Rita sarà intenta a frugare tra i cassetti della sua padrona, sarà la stessa Lourdes a sorprenderla, chiedendole spiegazioni per il suo comportamento e minacciando persino di licenziarla. Sorpreso per questo diverbio, Ramon deciderà di intervenire e prenderà le difese della sua cameriera davanti alla moglie. Ma le chiederà spiegazioni per il suo comportamento che anche a lui desterà qualche sospetto: Fabiana avrà il coraggio di confessare gli accordi presi con Trini?

