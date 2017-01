UOMINI E DONNE / Anticipazioni e news trono over: il compleanno di Gemma Galgani, Giorgio Manetti le dedicherà parole d’amore? (oggi, 19 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: GIORGIO MANETTI FARÀ GLI AUGURI ALLA SUA EX? - Oggi, come anticipato nel precedente aggiornamento, è il compleanno di Gemma Galgani, la dama over più famosa ed amata di Uomini e Donne. Giorgio Manetti le regalerà delle parole d’amore per questo giorno particolarmente speciale? Oltre a Giorgio inoltre, ci sarà spazio per le nuove ironiche frecciatine di Tina Cipollari? In trasmissione infatti, moltissimi ironizzano sulla sua età e, durante il corso di una ospitata al Maurizio Costanzo Show, proprio la burrosa opinionista televisiva ha ironizzato sull’età della dama affermando che ha 80 anni tra le risate collettive. Ecco perché, in una delle recenti puntate andate in onda, Gemma si è scagliata contro Giorgio anche per questo motivo e per non averla difesa. Proprio alcuni giorni fa, Gemma ha confessato di avere 66 anni quindi oggi spegnerà una nuova candelina in più. Barbara De Santi però, proprio su Facebook aveva rivelato che la dama aveva 70 anni, dove sta la verità? Nell’attesa di scoprire se Gemma rivelerà i suoi anni, attendiamo anche un gesto online da parte di Giorgio.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: OGGI È IL COMPLEANNO DI GEMMA GALGANI! - Oggi la dama del trono over di Uomini e Donne più amata di tutti i tempi compie gli anni. Ecco perché questa mattina alla buon'ora, Gemma Galgani ha condiviso uno stato per tutte le sue estimatrici: "OGGI È IL COMPLEANNO DI TUTTE NOI!!!!!! Vi prego, non fatemi sentire protagonista, le donne importanti siete voi, siamo noi insieme!!!! Oggi è la festa di tutte noi. Come condivido ogni giornata condivido anche il mio compleanno!!", ha esordito la dama torinese su Facebook, per poi aggiungere: "Ma comunque sono doverosi i miei ringraziamenti per tutte le persone che hanno dedicato minuti del loro tempo per venire a trovarmi nella mia pagina e ha lasciate un messaggino di auguri... Grazie grazie grazie". Gemma ha successivamente concluso affermando che le sue estimatrici sono proprio speciali e non sa più come fare per esprimere al meglio tutto il suo affetto nei loro confronti. Tantissimi i commenti da parte delle estimatrici e – a questo punto – ci viene da chiederci se Giorgio Manetti anche questo anno riserverà un pensiero speciale nei confronti della sua ex fidanzata: voi che ne dite? Se anche voi volete interagire con la dama per questo giorno speciale, potete farlo cliccando qui.

