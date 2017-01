UOMINI E DONNE / Gossip e Anticipazioni: Clarissa Marchese e Federico Gregucci pronti al grande passo? (Trono Classico, oggi 19 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: CLARISSA MARCHESE E FEDERICO GREGUCCI BRUCIANO LE TAPPE – Non conosce soste l’amore di Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Il prossimo 25 gennaio, l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne festeggeranno i primi tre mesi d’amore. Tre mesi in cui hanno vissuto praticamente in simbiosi non separandosi mai se non per gli allenamenti di Federico. La coppia, infatti, dopo aver scelto insieme un grazioso appartamento a Roma, convive già e le cose non potrebbero andare meglio. A testimoniarlo è anche la fedina con le iniziali di entrambi e la data della scelta che il calciatore ha regalato alla sua bella fidanzata. Un amore vero che ha travolto entrambi e che ha spiazzato tutti. Sia Clarissa che Federico, infatti, non si aspettavano di provare delle emozioni così forti al punto che chi li ha visti insieme assicura che i due sono davvero belli e molto innamorati. La coppia, dunque, nei prossimi mesi potrebbe decidere di spiazzare tutti e convolare a giuste nozze. Per il momento, la Marchese non parla di matrimonio ma non nasconde di sognare un futuro con Federico.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: NOZZE E FIGLIO IN ARRIVO PER CLARISSA MARCHESE E FEDERICO GREGUCCI? – La storia d’amore di Clarissa Marchese e Federico Gregucci, ai fans, ricorda molto quella di Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. I due, dopo essersi conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne si sono sposati lo scorso settembre ed oggi non potrebbero essere più felici. Una felicità che i fans vedono anche negli occhi di Clarissa e Federico. Negli ultimi giorni, intorno alla coppia, si sono diffusi numerosi rumors secondo i quali l’ex Miss Italia potrebbe essere in dolce attesa. Una notizia che, naturalmente, la coppia di Uomini e Donne non ha confermato. Giovani e innamorati sì ma non immaturi sembrano annunciare la Marchese e Gregucci a chi chiede quali siano i loro progetti per il futuro. Per il momento, i due piccioncini si godono la loro bellissima storia d’amore cercando anche una strada professionale solida per costruire una famiglia insieme tra qualche anno.

