UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: Alessia Cammarota e Aldo Palmeri ancora legati, l’importante gesto sui social (Trono Classico, 19 gennaio)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: ALESSIA CAMMAROTA E ALDO PALMERI ANCORA LEGATI – Sono passati mesi dalla fine del loro matrimonio ma Alessia Cammarota e Aldo Palmeri continuano ad essere ancora legali. Oltre all’affetto smisurato che ciascuno prova nei confronti dell’altro, ad unirli è soprattutto la presenza del piccolo Niccolò, diventato il centro delle loro vite. Per amore di suo figlio, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scelto di restare a vivere in Sicilia anche dopo la separazione da Aldo per poter dare a suo figlio una figura paterna. Grazie a Niccolò, Aldo e Alessia sono riusciti a ricucire il rapporto e, gradatamente, stanno trasformando quell’amore folle che li ha portati a sposarsi e a formare una famiglia in pochissimo tempo in affetto sincero. Non è un caso, dunque, che sia Aldo che Alessia hanno aggiornato i rispettivi profili social con una foto insieme al loro bene più prezioso. Se Aldo ha pubblicato su Instagram la foto di un pomeriggio di divertimento alle gioie, Alessia ha condiviso con i fans uno scatto in cui si scambia teneri baci con il suo bambino (cliccate qui). Un amore grande, dunque, quello che l’ex tronista e l’ex corteggiatrice provano per Niccolò e che li unirà per sempre.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: ALESSIA CAMMAROTA E ALDO PALMERI, UNA STORIA CHE HA FATTO SOGNARE I FANS – La storia d’amore tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota è stata una favola che ha fatto sognare tutti i fans di Uomini e Donne. Nello studio di Uomini e Donne, Aldo e Alessia si sono incontrati per la prima volta innamorandosi alla follia. Nonostante le numerose segnalazioni sulla Cammarota che più volte hanno messo in bilico il suo percorso come corteggiatrice, Aldo non ha mai avuto dubbi fidandosi totalmente della donna che gli aveva rubato il cuore. Dopo la scelta nello studio di Uomini e Donne, Aldo e Alessia non solo si sono sposati con una cerimonia da sogno ma hanno anche formato una famiglia con la nascita di Niccolò che ha cambiato per sempre le loro vite. Quella di Aldo e Alessia, dunque, era una storia perfetta ma come tutte le storie non sempre c’è il lieto fine. A causa della giovane età, i due si sono persi per strada ma il loro sarà davvero un addio definitivo?

