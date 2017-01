UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani, prove di convivenza (Trono Classico, oggi 19 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: CLAUDIO D’ANGELO E GINEVRA PISANI PRONTI ALLA CONVIVENZA – Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani fanno sul serio. La coppia di Uomini e Donne, infatti, fanno sul serio e pur vivendo una storia d’amore giovanissima sono pronti a compiere il grande passo iniziando una convivenza. Ad annunciarlo è lo stesso Claudio D’Angelo con un video pubblicato sui social. “Voglio condividere con voi questo momento veramente duro, perché nella vita di un uomo certi momenti arrivano e nella vita di un uomo certi momenti fanno affrontati. Questo è sicuramente uno di quelli. E per attenuare la tensione del momento, voglio condividerlo insieme a voi, affinché voi mi diate una mano. Ecco, ciò che era mio, fra qualche ora sarà in comproprietà di un altro e soprattutto quello che era il mio spazio, ovvero ovunque, ben presto non sarà più solo mio, quindi mi devo dare una mossa e incominciare a fare spazio a colei che a ore arriverà, come ha già fatto un mese fa nella mia vita, arriverà nella mia casa. Un bacione a tutti, vi aggiornerò di come va!” ha scherzato l’ex tronista di Uomini e Donne. Cliccate qui per vedere il video.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: CLAUDIO D’ANGELO E GINEVRA PISANI, UN AMORE VERO – Nonostante le critiche ricevute durante il suo percorso sul trono di Uomini e Donne, Claudio D’Angelo sta dimostrando di voler costruire una storia importante con la sua fidanzata Ginevra Pisani che, essendo giovanissima, procede con i piedi di piombo. Nonostante tutto, però, la coppia inizierà presto una convivenza. Per vivere totalmente la storia d’amore con l’ex tentatore di Temptation Island, Ginevra Pisani ha deciso di raggiungere il suo bel fidanzato a Riccione. Claudio, dunque, non si è affatto pentito di aver scelto Ginevra al punto che nei confronti di Sonia Lorenzini ha lanciato recentemente una frecciatina. “Io ho visto una Sonia sempre diversa nel mio trono… Alla fine l’ho trovata sul trono. Secondo me non è una persona che ha le idee sempre ben chiare, perché ne cambia tante”, ha dichiarato l’ex tentatore di Temptation Island.

