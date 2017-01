UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: video, Giulia De Lellis e Andrea Damante sbottano contro Alfonso Signorini (Trono Classico, 19 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE RISPONDO AD ALFONSO SIGNORINI – Non si placano i rumors sulla presunta gravidanza di Giulia De Lellis. Nonostante la smentita, Alfonso Signorini, sul suo portale 361 Magazine, conferma la dolce attesa della fidanzata di Andrea Damante. Sul sito del direttore del settimanale Chi, infatti, si legge che Giulia De Lellis, nonostante sia incinta, non rinuncia a portare avanti tutti i suoi progetti professionali. Di fronte al nuovo gossip diffuso dal noto sito, Andrea Damante e Giulia De Lellis, ancora una volta, hanno deciso di smentire tutti i rumors con un video. Come si vede sul profilo Instagram del Vicolo delle News, stavolta a parlare è Andrea Damante. “Spero che con questo la cosa sia chiara. Giulia non è incinta e io non diventerò papà. Tra un paio d’anni forse, non ora”, annuncia Andrea Damante nel filmato mostrandosi infastidito per il gossip che è esploso sulla sua vita privata nelle ultime ore. Cliccate qui per vedere il video.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: GIULIA DE LELLIS, NUOVO RUOLO A POMERIGGIO CINQUE – Giulia De Lellis è sempre più al centro del gossip e non solo per la storia sulla presunta gravidanza. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, rimasta fuori dal cast dell’Isola dei Famosi 2017 si sta preparando per una nuova avventura. Come si legge su 361 Magazine, infatti, Barbara D’Urso avrebbe deciso di concedere una nuova possibilità alla fidanzata di Andrea Damante. Già opinionista di Pomeriggio 5, Giulia De Lellis diventerà una presenza fissa del programma del pomeriggio di canale 5 anche se non si sa ancora con certezza quale sarà il ruolo dell’ex corteggiatrice. Giulia De Lellis, dunque, è sempre più sulla cresta dell’onda. Uomini e Donne, infatti, non le ha regalato solo l’amore ma anche la popolarità che le sta permettendo di ritagliarsi un piccolo posto al sole nel mondo dello spettacolo. La famiglia, dunque, può attendere. Per il momento, Andrea Damante e Giulia De Lellis sono concentrati sul lavoro.

