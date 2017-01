UOMINI E DONNE / Trono Over anticipazioni: in onda i senior? (News, oggi 19 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: DAME E CAVALIERI DI NUOVO IN PISTA (OGGI, 19 GENNAIO 2017) – Oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, il programma dedicato ai sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi da ben 21 edizioni. Con lei in studio anche Gianni Sperti e Tina Cipollari oltre che il parterre di dame e cavalieri pronti a raccontare i nuovi sviluppi sentimentali di questi tempi. Come sempre, Gemma Galgani e Giorgio Manetti saranno i protagonisti indiscussi del nuovo appuntamento dell’ammiraglia Mediaset e, nonostante il sito ufficiale non abbia ancora dato conferma, con molta probabilità i senior torneranno in pista in quanto, come ben sapete, lunedì, martedì e mercoledì, si è dato abbondante spazio alle dinamiche del trono classico con Manuel Vallicella, Luca Onestini e Sonia Lorenzini, i tre nuovi tronisti della seconda stagione del programma che hanno preso il posto di Clarissa Marchese, Claudio Sona, Riccardo Gismondi e Claudio D’Angelo. Cosa succederà tra qualche ora? In attesa di nuovi risvolti televisivi, vi rinnoviamo l’appuntamento con il trono over di Uomini e Donne questo pomeriggio, dalla 14.45 in poi.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: GEMMA GALGANI PROTAGONISTA ANCHE DEL TRONO CLASSICO (OGGI, 19 GENNAIO 2017) – Il trono over di Uomini e Donne allieterà nuovamente il pubblico da casa questo pomeriggio, giovedì 19 gennaio 2017 a partire dalle 14.45 puntuale come sempre. Dame e cavalieri infatti, accompagneranno gli estimatori del programma di Maria De Filippi fino al weekend e quindi, con moltissima probabilità andranno in onda anche domani, giornata conclusiva che anticipa il fine settimana. Gemma Galgani, è in assoluto la protagonista indiscussa della parte senior del programma anche se, le sue “incursioni” sembrano prendere piede anche nel trono classico: come l’ha presa Tina Cipollari? Gemma infatti, è stata fidanzata per otto mesi con Giorgio Manetti, l’ex gabbiano che ha aperto le porte al programma “quasi” reality che racconta in televisione la loro vita. Dopo la famosa lettera consegnata dalla dama lo scorso giugno infatti, per Gemma e Giorgio sembravano aprirsi le porte di un programma a sé dedicato alla loro storia. Ecco perché, durante il corso dell’estate si è parlato di numerosi progetti che però – almeno fino ad oggi – non hanno visto la luce. Si era vociferato di un reality show interamente dedicato a Gemma e Giorgio raccontando la loro storia e la loro vita di tutti i giorni così come di un possibile trono interamente dedicato alla Galgani in onda su La 5 e – infine – si parlava di Gemma e Giorgio presenti prima al Grande Fratello Vip e poi all’Isola dei Famosi 2017. Non è successo niente di tutto questo anche se, come ben sapete la dama è stata la protagonista indiscussa di “Selfie – Le cose cambiano”, il programma andato in onda nella prima serata Mediaset condotto da Simona Ventura che ha visto, anche in quel caso, i duri confronti televisivi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani che è riuscita a scippare ad Alessandra Celentano (nei panni di mentore), una dentatura nuova di zecca. Durante il corso delle recenti puntate del trono classico, una corteggiatrice si è paragonata alla famosa mummia presente in studio durante il corso del trono over. La battuta della ragazza ha scatenato l'ilarità di mezzo studio così come quella di Tina. Che ci piaccia o meno, la popolarità di Gemma è arrivata anche nella parte più giovane del programma.

