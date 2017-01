UOMINI E DONNE / Trono over anticipazioni registrazione: Gemma Galgani festeggia il compleanno in studio con Tina! (News, oggi 19 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: TINA CIPOLLARI FARÀ GLI AUGURI ALLA RIVALE? - Tina Cipollari festeggerà il compleanno di Gemma Galgani? Oggi, 19 gennaio 2017 infatti, la dama torinese festeggia il suo compleanno tra l’affetto delle estimatrici e le amiche. In tanti, si sono chiesti se la dama riceverà oppure no anche gli auguri di Giorgio Manetti, il suo ex fidanzato che ha condiviso con lei otto mesi di amore. Durante queste particolari occasioni infatti, Giorgio non rinuncia mai ad inviare un pensiero carino alla sua ex ecco perché, con molta probabilità anche in questa giornata di festa (per la dama) arriverà senza ombra di dubbio anche il pensiero dell’affascinante gabbiano toscano. A questo punto ci domandiamo: anche Marco Firpo dedicherà parole divertenti alla dama più amata del trono over di Uomini e Donne? Come ben sapete infatti, il cavaliere genovese è noto per il suo incredibile senso dell’umorismo che ha perfino conquistato Tina Cipollari, acerrima nemica di Gemma che, siamo sicuri, non perderà occasione per dedicarle parole ciniche e ironiche piuttosto che una dedica in amicizia. Nel frattempo, proprio oggi si registreranno le nuove dinamiche con una bella registrazione che regalerà divertenti siparietti in quanto, il compleanno di Gemma si festeggerà direttamente presso gli Studi Elios: cosa accadrà?

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI: GEMMA TORNA IN STUDIO OGGI POMERIGGIO - A parte Gemma Galgani e Giorgio Manetti, nello studio del trono over di Uomini e Donne, forse non sono presenti dame e cavalieri così interessanti da creare delle dinamiche che possano trovare spazio al centro dello studio. Marco Firpo per esempio, dopo aver interrotto la sua relazione con la dama torinese, ha avuto modo di entrare in contatto con altre dame e, tra queste, anche con Anna Tedesco ma, nessuna è apparentemente riuscita a conquistare il suo cuore tormentato. Marco però, in trasmissione interviene spesso contro la sua ex e, le sue divertentissime battute sono diventate uno degli appuntamenti preferiti dai fan del trono over di Uomini e Donne. Nonostante le numerosissime polemiche però, appare evidente che senza Gemma non ci sarebbe spazio per nuove dinamiche e così, la sua presenza in trasmissione appare quasi indispensabile. Di recente inoltre, i nuovi catfight con Tina Cipollari rappresentano dei momenti divertenti quanto polemici e, proprio durante il corso degli ultimi episodi mandati in onda, la burrosa opinionista è andata personalmente a fare la conoscenza dei due nuovi cavalieri arrivati in studio per poterla corteggiare. Da quel momento, si è scatenata la nuova polemica in studio con le dame che accusavano Gemma di accettare chiunque in trasmissione e di non voler mandare via nessuno. Di contro, Gianni Sperti affermava che la dama aveva estremo bisogno di un uomo… Nel frattempo, anche oggi sarà il "Gemma's Galgani Day", tra nuova registrazione e puntata in TV a partire dalle 14.45.

