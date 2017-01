UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: Claudio Sona e Mario Serpa, la decisione per proteggere il loro amore (Trono classico, oggi 19 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS: CLAUDIO SONA E MARIO SERPA, LA DECISIONE PER IL LORO AMORE – E’ passato un mese e mezzo dalla scelta nello studio di Uomini e Donne e Claudio Sona e Mario Serpa non potrebbero essere più felici. Sempre più innamorato dell’ex tronista veronese, Mario Serpa ha parlato del momento magico che sta vivendo ai microfoni del sito Sì24.it. “Sto super bene, sto vivendo un momento felice che spero duri il più possibile. L’amore fa questo effetto è un po’ come vivere in un mondo tutto a colori”. La storia con Claudio sta diventando ogni giorno più importante e pur essendo grato ai fans per l’affetto che gli dimostrano ogni giorno, Mario Serpa intende proteggere il suo amore con Mario mantenendo una parte che resterà sempre privata. "Rendere troppo pubblica la propria vita privata, al di là del fatto che caratterialmente non mi appartiene, potrebbe causare, un giorno, troppa accessibilità da parte di tutti. Sono una persona gelosa del proprio privato e cerco il più possibile di tutelare la mia storia con Claudio, però mi rendo conto che in questo momento è difficile, quindi cerco di trovare un compromesso e poi a dirla tutta, foto di noi due assieme si trovano ovunque quindi penso non sia necessario caricarne altre specie nei momenti in cui vogliamo stare da soli e tranquilli”. Un amore con la a maiuscola, dunque, quello che Claudio e Mario hanno trovato nello studio di Uomini e Donne. I fans, dunque, dovranno rassegnarsi. Ci sarà sempre una parte della vita dei Clamario che resterà privata.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS: È SOLEIL LA GRANDE FAVORITA DI LUCA ONESTINI? (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Luca Onestini è stato uno dei protagonisti dell'ultima registrazione del trono classico soprattutto grazie alla sua esterna con Soleil, l'affascinante corteggiatrice che sembra avergli fatto già girare la testa. I due, infatti, si sono concentrati su una seduta di Yoga, ma il loro appuntamento non ha convinto Angela, anche lei alla corte del tronista, che ha definito l'attrazione che lui prova per lei puramente di tipo "fisico". Soleil, però, ha evidenziato come, a parer suo, Luca sia molto preso da Giulia, una vicinanza che la preoccupa perché potrebbe allontanare il tronista da lei. Su questa storia ha dettola sua anche Tina, che ha evidenziato come Soleil abbia avuto un atteggiamento provocante nel corso di tutta l'esterna. Poco dopo, però, Luca ha sollevato una piccola polemica accusando proprio Angela di avere un profilo eccessivamente sexy, un elemento che la fa apparire diversa sui social rispetto al suo comportamento in studio. Questa situazione ha dato il via a un piccolo litigio che ha portato Angela ad auto eliminarsi. È Solei la grande favorita di Luca Onestini?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS: CLARISSA MARCHESE SI ALLENA CON FEDERICO GREGUCCI, FOTO (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Clarissa Marchese è ormai nota al pubblico del trono classico per la sua partecipazione a uomini e donne come tronista, ma i più attenti sanno che l'affascinante ragazza è approdata nel mondo dello spettacolo già qualche tempo fa, quando ha vinto la 75esima edizione di Miss Italia, il concorso di bellezza più importante dello star system. Oggi, Clarissa continua a incantare grazie al suo fascino, ma ciò che tutti i telespettatori hanno potuto notare nel corso della sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi, è che la ragazza è dotata di un carattere molto dolce, caratteristica che le ha permesso di entrare nel cuore di Federico Gregucci, da quale ormai risulta da tempo inseparabile. Clarissa Marchese, ora che ha trovato l'amore della sua vita, non rinuncia a tenersi in forma e continua ad allenarsi in palestra per cercare di mantenere la sua forma fisica sempre al top, così come si può notare dall'ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. Con lei, naturalmente, anche Federico Gregucci, compagno inseparabile di ogni avventura. Cliccate qui per visualizzare l'immagine postata poche ore fa sul suo profilo ufficiale.

br/>© Riproduzione Riservata.