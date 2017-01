Uomini e Donne / Gossip e anticipazioni: Manuel, Luca e Sonia ci regaleranno tante emozioni? (Trono Classico, oggi 19 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI E NEWS: LA SECONDA STAGIONE PARTE CON IL PIEDE GIUSTO! (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Il trono classico di Uomini e Donne è partito alla grande con la sua seconda stagione. Dopo il trono di Clarissa Marchese, Claudio Sona, Riccardo Gismondi e Claudio D’Angelo, gli ex corteggiatori della passata “serie” della trasmissione, hanno cambiato ruolo e sono passati dalla parte opposta. Manuel Vallicella dopo il “no” di Ludovica Valli è riuscito ad acciuffare il trono tra l’entusiasmo generale, così come Luca Onestini e Sonia Lorenzini, rispettivamente ex corteggiatori di Clarissa Marchese e Claudio D’Angelo. Il primo si è trovato di fronte un “no” con tanti complimenti per l’educazione e il rispetto mentre la seconda, ha conquistato l’ambita poltrona rossa, dopo essere stata convocata direttamente dalla redazione del programma per una ipotetica comunicazione in riferimento all’ex tronista che non l’ha scelta. Il percorso di tutti e tre, fin dalle primissime battute, sembra sempre più interessante e così, il pubblico e gli estimatori del trono classico di Uomini e Donne, presto si imbatteranno in altre dinamiche amorose coinvolgenti ed emozionanti. Alessandro Calabrese è puntualmente arrivato al trono della Lorenzini anche se la 27enne, pare non avere alcuno interesse per l’ex gieffino. Durante il corso dell’ultima registrazione inoltre, proprio Sonia ha deciso di eliminare Luca Rufini, passato dal trono over al cuore della Lorenzini. La barista però, non ha sentito alcun trasporto ed ha pensato di eliminarlo. Proprio ieri, sono andate in onda su Canale 5 le nuove dinamiche del trono classico e, durante quella occasione si è dato abbondante spazio alle nuove esterne di Luca Onestini e Manuel Vallicella. Angela è stata la protagonista della puntata ma, anche come ci rivelano le nuove registrazioni, la ragazza è stata eliminata. Questa seconda parte del trono è partita molto lentamente ma, viste le prime dinamiche, possiamo pensare che potrà regalare numerosissimi colpi di scena e, visti i primi passi e la sincerità dei tre tronisti, a breve si delineeranno i maniera massiccia anche i primissimi forti interessi in studio.

