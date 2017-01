Uomini e Donne / Gossip e news: Federico Gregucci ripercorre i momenti più belli con Clarissa Marchese, foto (Trono classico, oggi 19 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS: FEDERICO GREGUCCI RIPERCORRE I MOMENTI PIÙ BELLI CON CLARISSA MARCHESE, FOTO (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Una delle storie più emozionanti dell'ultima edizione del trono classico è quella di Clarissa Marchese, che dopo un percorso incerto come tronista nei pomeriggi di Uomini e Donne, si è lasciata travolgere dalla spontaneità Federico Gregucci, l'uomo con il quale oggi vive una relazione d'amore molto intensa. I due, dopo aver passato le vacanze di natale assieme circondati dall'affetto dei tanti fan, si accingono a festeggiare il loro secondo mese in coppia, un traguardo che sancirà, ancora una volta, tutto l'amore che li lega. Federico Gregucci, nel salotto di Canale 5, è apparso sin da subito molto innamorato della sua affascinante Miss, ma ha portato questo sentimento con sé anche fuori dal programma, dove, con costanza, ripercorre i momenti più belli e le emozioni che l'hanno legato per sempre alla sua fidanzata. Poche ore fa, il calciatore ha infatti ricordato quel primo bacio che l'ha legato alla tronista in maniera così forte, pubblicando su Instagram uno scatto che lo ritrae assieme a lei. "Con quel bacio mi rubasti il cuore!!! @clarissamarchese", ha scritto Federico Gregucci. Se volete visualizzare la dedica, potete cliccare qui.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS: ANCORA DUBBI SU RICCARDO GISMONDI E CAMILLA MANGIAPELO? FOTO (OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Sono pochi i telespettatori del trono classico che hanno creduto nel loro amore, eppure la storia fra Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo non potrebbe procedere in maniera più serena. I due, dopo l'esperienza di Uomini e Donne, hanno già annunciato una convivenza a Roma ma, dagli aggiornamenti puntuali sui social, non è difficile intuire che, dal momento della scelta che li ha uniti, non si sono quasi mai separati l'uno dall'altra. Poche ore fa l'ex corteggiatrice è tornata sui social pubblicando un nuovo scatto, uno dei tanti con i quali ogni giorno non manca di far sentire la propria vicinanza ai tanti fan. Ma nella didascalia di questa foto ha scelto di condividere un messaggio per il suo amato Riccardo Gismondi, parlando proprio di quello sguardo che le ha rubato il cuore: "Quando riesci a vedere il mare in un paio di occhi castani, è la fine", ha detto con certezza Camilla Mangiapelo ormai totalmente innamorata del suo bel tronista. Riuscirà l'ex corteggiatrice a convincere chi ancora non crede alla sincerità dei suoi sentimenti? Per vedere l'immagine, potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.