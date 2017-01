VALERIO BRASCHI/ Ha già conquistato giudici e pubblico? (MasterChef Italia 6, Ed.2017 quinta puntata 19 gennaio)

VALERIO BRASCHI, IL CONCORRENTE DEL TALENT: COME SE L’È CAVATA LA SETTIMANA SCORSA? (MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 QUINTA PUNTATA 19 GENNAIO) - Valerio Braschi è uno dei concorrenti di MasterChef Italia 6 e stasera, giovedì 19 gennaio 2017, tornerà in scena su Sky Uno con il quinto appuntamento insieme al cooking talent show. La puntata di MasterChef Italia della scorsa settimana si è aperta con una Mistery Box davvero particolare, dove gli aspiranti chef si trovano davanti due scatole, una trasparente con su scritto sopra - Safe - sicuro, che mostra gli ingredienti in tutta la loro genuinità, e una nascosta, con sopra scritto - Risk - la scatola impervia, del rischio, che i concorrenti potranno sollevare solo una volta che avranno deciso di prendere la strada più difficile. Nel primo box ci sono trota, spinaci, farina, uova, pane toscano, ricotta e limone, e gli aspiranti chef dovranno cucinare un piatto in soli 35 minuti, utilizzando tutti gli ingredienti; la scatola del rischio, che ovviamente è quella scelta dal nostro Valerio, contiene capesante, calamaretti, mazzancolle, foie gras, lime, mango e miele, tutti elementi particolari e di contrasto, e la possibilità di cucinare con ben dieci minuti in più dei compagni più tranquilli, che non hanno rischiato. Come sempre, Valerio, giovane studente romagnolo, è sempre carichissimo, e prepara un piatto con una maionese di calamaretti spillo: nonostante il suo amore per il rischio, il concorrente non riesce questa volta ad essere nella rosa dei piatti migliori. Nella Invention Test, invece, riceve dal collega Gabriele il cesto della spesa più semplice, con cui deve ideare un piatto salato utilizzando un formaggio particolare, erborato, il cosiddetto Morozzo: Valerio, attraverso degli splendidi ravioli fatti a mano, ripieni di mascarpone e dell'ingrediente speciale, riceve i complimenti di Mister Joe Bastianich, che lo reputa maturo e molto preparato, e gli domanda la fonte di tutto il suo entusiasmo e delle sue abilità in cucina. Valerio riceverà le lodi anche del giudice Bruno Barbieri in esterna, dove, capitanato dal collega e amico Gabriele, riesce a motivare e caricare la sua squadra, e dimostra di avere l'asso nella maniche con soluzioni culinarie sempre intelligenti. Idee vincenti, che portano il suo gruppo alla vittoria: ci troviamo in alta montagna, e gli aspiranti chef hanno dovuto preparare un pranzo composto da pasta fatta in casa e gulash, carne tipica del Trentino Alto Adige. La squadra rossa di Valerio risulta la migliore, e il ragazzo riesce ad evitare ancora una volta, e di sicuro per merito, la tanto temuta Pressure.

VALERIO BRASCHI, IL CONCORRENTE DEL TALENT: I PREGI DELL’ASPIRANTE CHEF (MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 QUINTA PUNTATA 19 GENNAIO) - Valerio Braschi, anche nell’ultima puntata di Masterchef Italia 6, ha dimostrato non solo la sua carica, quasi elettrica e molto frizzante, ma anche un estro ed una creatività che si armonizza con le sue capacità di ideare e preparare piatti elaborati ma allo stesso tempo ricchi di equilibrio. Le strategie che mette nella realizzazioni dei suoi piatti, non sono rispecchiate invece nei rapporti umani con gli altri colleghi: sembra che il giovane concorrente non tema nessuno, proceda per la sua strada e allo stesso tempo dimostri grande rispetto per gli altri partecipanti al programma, senza sgambetti o ripicche, motivandoli e caricandoli sempre, anche nei frangenti in sui sono uno contro l'altro. La verità è che Valerio ancora non si è trovato a confrontarsi in una Pressure, e ancora non è stato messo alle strette dai giudici e dalle dinamiche del gioco, a compiere delle scelte e delle eliminazioni: probabilmente, anche se questo succedesse, Valerio rimarrebbe sempre fedele alla sua umanità e genuinità, cercando la via migliore per mantenere un buon rapporto con il resto del gruppo.

VALERIO BRASCHI, IL CONCORRENTE DEL TALENT: COME SE LA CAVERÀ STASERA? (MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 QUINTA PUNTATA 19 GENNAIO) - Nella prossima puntata di MasterChef Italia 6, Valerio Braschi dovrà affrontare una nuova Mistery e una nuova Invention Test, e i telespettatori sperano che il giovane concorrente prosegua sempre mantenendo l'entusiasmo per la cucina e tutta la preparazione che lo porta a realizzare ricette creative e allo stesso tempo gustose, con preparazioni e accostamenti spesso azzardati, ma di un impatto finale sorprendente. A questo punto della gara, gli appassionati del talent culinario si domandano se il giovane romagnolo manterrà il suo carattere bonario e divertito, altruista e gentile, o se, solleticato e stuzzicato dagli imprevisti, tirerà fuori dal cappello magico uno spirito più competitivo.

