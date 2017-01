VINCENZO NAPPI / Enrico Ianniello tra le indagini su un omicidio e la gelosia per Eva (Un passo dal Cielo 4, seconda puntata, oggi, 19 gennaio 2017)

VINCENZO NAPPI, MENTRE INDAGA SU UN OMICIDIO DEVE AFFRONTARE LA GELOSIA PER EVA (UN PASSO DAL CIELO 4, OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) ormai si è ambientato bene a San Candido ed ha trovato un suo equilibrio. La relazione con Eva è solida e Huber rallegra le sue giornate lavorative al commissariato. L'uomo però sente che gli manca qualcosa, soprattutto perché vede che Eva si sta sforzando di far funzionare le cose al B&B. La modella continua a fare casting a Milano ma senza successo e questo rattrista molto il commissario. Mentre è preso dai suoi dubbi in ufficio, si sente un grande trambusto, un uomo con una pistola ha portato con sé una ragazzina. Vincenzo crede che l'uomo sia pericoloso e tenta di arrestarlo ma lo sconosciuto chiarisce l'equivoco e si presenta come Francesco Neri, il nuovo capo della forestale di San Candido. Francesco racconta a Vincenzo della richiesta di Zoe di cercare la sorella e il commissario inizia le indagini sulla scomparsa della ragazza. Grazie all'intuito del nuovo forestale viene ritrovata una giovane di nome Anna. La ragazza la sera prima si trovava con Eleonora ma qualcuno ha tagliato loro la strada mentre stavano tornando a casa. La giovane è stata trovata legata a un tronco in stato confusionale e probabilmente è stata anche drogata. Huber racconta a Vincenzo di un fatto analogo successo diversi anni prima tra i monti, all'epoca la ragazza scomparsa, che si chiamava Lara, venne trovata morta. Il commissario decide di investigare proprio da quella prima morte e interroga il fidanzato dell'epoca della vittima. Il giovane fu accusato dell'omicidio ma non ci furono prove per incastrarlo. Nel frattempo in paese si sta diffondendo a macchia d'olio il gossip che vede Eva invaghita del rapper Fedez. I due si sono conosciuti a Milano ma Vincenzo crede alla fidanzata e alla montatura dei giornali, i paesani iniziano a compatirlo e a ridere alle sue spalle.

VINCENZO NAPPI, CHI HA UCCISO LARA? COSA C’È FRA EVA E FEDEZ? (UN PASSO DAL CIELO 4, OGGI, 19 GENNAIO 2017) -In commissariato Vincenzo ascolta Anna ma la ragazza non riesce a ricostruire la dinamica della sparizione della sua amica e parla di un uomo che ha tagliato loro la strana e le ha fatte spaventare perché aveva una maschera da Krampus. Il Krampus è una sorta di diavolo delle montagne e come personaggio è spesso usato nelle sagre di paese e nelle feste. Uno degli artigiani più famosi a San Candido che realizzava queste caricature era Albert Kroess. L'uomo però ora ha una nuova attività, è diventato una sorta di santone in cima alla montagna ed ha al suo seguito vari adepti. Al B&B si presenta Fedez ed Eva è costretta a confessare a Vincenzo di aver raccontato bugie ai giornali per tornare a essere famosa. Il cantante fa una particolare proposta all'ex modella, quella di diventare la sua fidanzata di copertura. Alla fine, visti i problemi economici e l'infelicità di Eva per la sua vecchia vita, il commissario convince la fidanzata ad accettare. Lara, la ragazza morta dieci anni prima, conosceva Kroess ma Vincenzo, dopo alcuni interrogatori scopre che la vittima aveva fatto un incidente pochi mesi prima di morire. Alla fine, grazie anche all'intervento di Francesco, si scopre che a uccidere Lara è stato il datore di lavoro del suo fidanzato. L'uomo si era innamorato della ragazza, che aveva frequentato assiduamente dopo l'incidente con la macchina di cui era stato vittima. La giovane però non ricambiava i suoi sentimenti e per questo l'aveva uccisa. Il commissario nonostante varie lacune nel racconto crede che l'uomo abbia ucciso anche Eleonora ma Francesco non sembra dello stesso parere.

VINCENZO NAPPI, L’ARRIVO DI FEDEZ CAMBIA TUTTO FRA LUI E EVA (UN PASSO DAL CIELO 4, OGGI, 19 GENNAIO 2017) - A casa di Vincenzo arriva Fedez e tutto il suo entourage. Eva, senza saperlo, ha firmato un contratto vincolante con il cantante, dovranno vivere insieme, il mancato adempimento porterà a una penale di centomila euro. Per Vincenzo la notizia è un vero e proprio fulmine a ciel sereno. L'avvocato di Fedez senza mezzi termini fa capire al commissario che deve andare via. L'uomo con il cuore in gola e con tanta gelosia lascia la sua casa e chiede ospitalità a Huber.

br/>© Riproduzione Riservata.