AFFARI TUOI/ La concorrente della Lombardia vince 11mila euro. Quale regione giocherà oggi, 2 gennaio 2017, su Rai 1? Riassunto ultima puntata

AFFARI TUOI, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, lunedì 2 gennaio 2017) - Il 2017 vede in onda su Rai 1 una nuova puntata di Affari tuoi che come sempre ha alla guida ha Flavio Insinna. Prima di scoprire quale regione giocherà oggi, lunedì 2 gennaio 2017, vediamo il riassunto della puntata andata in onda ieri. A giocare è Elisa Bonazzoli, concorrente della Lombardia, che inizia la sua gara chiamando prima la Puglia con 32 mila euro e subito dopo il Trentino Alto Adige con la Valigia. Si passa poi alla Toscana dove ci sono i 100 euro e successivamente le Marche con 28 euro, si arriva così allo Special dove il pacco di 19 mila euro raddoppia e diventa 38 mila. Si continuano poi a chiamare pacchi iniziando dal Piemonte con il Cenone con il notaio e poi la Calabria con il Brivido, dove la busta pescata è Ci pensa lui, quindi toccherà alla concorrente della regione appena chiamata effettuare tre tiri. Prima la Valle d'Aosta con il Caffè, poi il Veneto con 250 mila euro ed infine la Campania con 100 mila euro sono i pacchi che Elisa vede aprire dall'altra concorrente. Prima che torni lei a giocare c'è la chiamata del Dottore che offre il Cambio, viene accettato e così si passa a giocare con il pacco dell'Emilia Romagna. Dopo aver raccontato l'aneddoto sulla conoscenza con l'attuale marito, Elisa apre il pacco della Basilicata trovando così i 75 mila euro, poi è la volta del Molise con Avanzi con Flavio ed infine la Liguria con 3 mila euro. Arriva in questo modo una nuova offerta del Dottore che corrisponde a 28 mila euro, ma viene rifiutata scegliendo di aprire 3 pacchi, iniziando dall'Umbria con dentro 2 euro, subito dopo invece è la volta della regione Abruzzo contenente 50 centesimi. Si continua con il pacco del Friuli Venezia Giulia che svela la cifra di 19 mila euro, ciò fa si che la nuova offerta del Dottore sia di 38 mila euro oppure giocare per altri 2 tiri.

La concorrente in gioco preferisce la seconda ipotesi e così chiama prima l'Emilia Romagna che ha il pacco che aveva lei prima, così scopre di aver avuto davanti i 500 mila euro ed averli cambiati. Decide poi di chiamare la Sardegna e la regione in questione le fa scoprire la cifra di 500 euro, il Dottore incentiva Elisa con 9 mila euro che però vengono rifiutati. Si continua con la regione Lazio dove dentro ci sono i 10 euro, si continua così con un'altra chiamata del Dottore che non va oltre la proposta del Cambio. Elisa dopo averci pensato, decide di tenersi il suo pacco e scoprire poi cosa si cela nell'ultima regione rimasta, ossia la Sicilia. Il presentatore Flavio Insinna apre il suo pacco svelando la cifra di 11 mila euro, mentre nel pacco della regione poco fa menzionata ci sono i 50mila euro.

