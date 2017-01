AMABILI RESTI/ Su La5 il film con Mark Wahlberg e Saoirse Ronan

AMABILI RESTI, IL FILM IN ONDA SU LA5: IL CAST (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Per la prima serata di lunedì 2 gennaio La5 ha in programma di mandare in onda, alle 21.10, Amabili resti, pellicola del 2009 diretta da Peter Jackson. Questo thriller fantastico è la trasposizione cinematografica dell'omonima opera scritta dall'autrice statunitense Alice Sebold ed è interpretato da Mark Wahlberg, Saoirse Ronan, Rachel Weisz, Stanley Tucci e Susan Sarandon. Andiamo a scoprire la trama più nel dettaglio.

AMABILI RESTI, IL FILM IN ONDA SU LA5: LA TRAMA (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - 1973. Susie Salmon, ragazzina di quattordici anni, viene assassinata da George Harvey, un uomo che abita nel suo stesso quartiere e che lei conosceva. A partire da questo momento la ragazza si ritrova in una sorta di terra di mezzo tra paradiso e mondo terreno, e da qui potrà vedere lo svolgimento delle esistenze di padre, madre e sorella e anche del suo carnefice. Incontra anche Holly, che ha il compito di portarla in cielo e di aiutarla ad andare oltre lo shock provocato dalla presa di coscienza della sua morte. Il suo desiderio più forte di Susie e la vendetta e, anche se non riesce a comunicare con la famiglia, proverà a realizzarlo. Susie vede che il suo omicidio ha distrutto il suo nucleo familiare: Lindsay, sua sorella, ha intuito chi è il suo assassino, il padre Jack non conosce l' identità di costui ma sa che la figlia conosceva il suo carnefice, mentre Abigail, la madre, ha dovuto lasciare casa per provare a superare il trauma della perdita della figlia. Susie apprende anche che Ray, il suo fidanzatino, scosso a causa del suo assassinio, ha stretto un forte legame con una compagna di classe della stessa Susie di nome Ruth Connors. Per adempiere ad una promessa fatta a Susie Jack inizia a sviluppare i rullini con le foto scattate dalla figlia e, proprio in una di queste trova George Harvey. Cosi si reca dall'uomo e lo trova impegnato nell'edificazione di una struttura per cacciare le anatre, questo è almeno ciò che George dice: il nascondiglio richiama molto il luogo in cui la figlia è stata assassinata. In più, vedendo le rose presenti nel giardino di Harvey, alla mente di Jack cominciano velocemente ad affiorare alcuni ricordi che gli fanno incentrare i suoi sospetti sul vicino di casa. Jack tenta di introdursi in casa dell'uomo per vendicarsi ma viene fermato da alcuni poliziotti e, dato che non è in possesso di prove atte a dimostrare la colpevolezza dell'uomo, rischia anche di essere arrestato. Dopo un altro tentativo di vendicarsi di Harvey, anche questo andato male, Susie realizza che la sua famiglia non troverà pace se lei non lascerà che la sua anima si allontani dal mondo terreno, e così cerca di accettare la propria morte. Per questo motivo si introdurrà in un abitazione molto simile a quella del suo assassino, cosa che fino a quel momento aveva sempre preferito non fare, e qui vedrà tutta la gente perita per colpa di George: tra queste ci sono anche Holly e la sua padrona di casa. Lindsay rischia di essere l' ennesima vittima del suo vicino di casa, in quanto entra nella sua abitazione e trova il block notes in cui l' uomo appunta tutti i particolari dei piani elaborati per uccidere le sue vittime. La ragazza riesce a mettersi in salvo e può anche riabbracciare sua madre, che ha deciso di fare ritorno dalla famiglia. George si dà alla fuga ma prima riesce a gettare in una discarica la cassa in cui ha nascosto il cadavere di Susie, la quale dà un ultimo bacio a Ray facendo entrare la sua anima nel corpo di Ruth. La ragazzina capisce anche che i suoi familiari (gli "amabili resti" della sua esistenza) stanno imparando ad accettare la sua assenza e che sono pronti a proseguire con le loro vite. George Harvey muore tragicamente dopo aver cercato di uccidere un' altra ragazza innocente, mentre Abigail si confronta con la propria sofferenza facendo per la prima volta l' ingresso nella stanza di Susie. Qui la famiglia Salmon troverà nuovamente l’unione attraverso il sentimento di rassegnazione.

