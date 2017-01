Amici 2017/ Ed. 16, news: oggi, 2 gennaio, il talent show torna in onda. Ecco dove e quando

AMICI 16, ED.2017 NEWS: OGGI, 2 GENNAIO, IL TALENT SHOW TORNA IN ONDA. ECCO DOVE E QUANDO - L'astinenza è finita e presto i fan di Amici 2016 avranno modo di vedere i loro beniamini all'opera. Lo Strego, Riccardo, Federica e i suoi compagni saranno presto protagonisti di una nuova sfida a squadre che andrà in onda sabato su Canale 5 (il 14 salvo cambiamenti improvvisi). A partire da oggi, però, su Real Time potremo assistere al ritorno nella scuola dei ragazzi di Amici pronti a prepararsi per la nuova sfida a squadre e alle uscite di scena che ci regalerà. Intanto, l'appuntamento è oggi su Real Time alle 13.50 con la prima puntata del 2017 con il ritorno nella scuola e le prime prove da mettere insieme in vista del pomeridiano di sabato prossimo. COme saranno andate le loro vacanze a casa, cosa sarà successo ai ragazzi in questi giorni? Avranno trovato nuova forza per andare avanti o qualcosa che li spinga a lasciare la dura scuola di Amici?

AMICI 16, ED.2017 NEWS: I RINGRAZIAMENTI DI OLIVIERO BIFULCO ALL'INIZIO DELL'ANNO NUOVO, FOTO (OGGI, 2 GENNAIO) - La scuola di Amici 16 è pronta a riaprire i battenti: a partire da oggi, lunedì 2 gennaio 2017, riprenderanno sul piccolo schermo di Real Time gli appuntamenti in daytime (a partire dalle 13.50 circa); e dal prossimo sabato anche i pomeridiani - con le sfide a squadre (e tante sorprese) - torneranno ad andare in scena. Non sono mancati gli alunni della scuola che, in occasione di questo Capodanno, si sono soffermati un attimo a guardare indietro, specie agli ultimi mesi del 2016, per fare un bilancio e ringraziare delle esperienze vissute e affrontate al talent show. Tra di loro c'è anche il ballerino Oliviero Bifulco, che qualche ora fa è intervenuto su Instagram e ha scritto: "Grazie a tutte le persone che hanno reso questo anno magico, nuovo, inaspettato. Grazie alle persone che sono da sempre al mio fianco e quelle che sono entrare da poco nella mia vita. Grazie a chi, nonostante la lontananza e il poco tempo libero, mi rimane vicino. 2017, I'm ready for you". L'obiettivo, nonostante possa sembrare ancora lontano, per è il serale: come se la caverà Oliviero durante il percorso futuro nella scuola di Amici di Maria De Filippi? Clicca qui per vedere il post del ballerino direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

