Anticipazioni Il Segreto/ Candela non ha più dubbi: Eliseo e Francisca sono complici (oggi, puntata 2 gennaio 2017)

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 2 GENNAIO 2017: ELISEO E FRANCISCA SONO COMPLICI? - Il Segreto tornerà questo pomeriggio su Canale 5 a partire dalle ore 15:45, quindi in leggero anticipo rispetto alla sua tradizionale collocazione alla quale ci ha abituati. In tale appuntamento Candela verrà a sapere da un bracciante che Eliseo e Donna Francisca si sono incontrati e questa notizia non farà altro che confermare gli iniziali sospetti dei Santacruz: il marito di Sol e la Montenegro si conoscono e sono complici nel tentativo di distruggere i loro rivali. Candela ne parlerà con Severo ed entrambi converranno di dover tenere sotto controllo l'uomo, cercando di ripagarlo con la sua stessa pedina. Quale sarà il loro piano? Non sarà questo l'unico problema che Severo dovrà affrontare a causa dell'ennesima manipolazione della sua storica rivale. Dopo essersi recato al Jaral per convincere Bosco a non trasferirsi alla villa, il fidanzato di Candela si troverà di fronte ad una terribile discussione con Bosco, ormai completamente manipolato da Berta!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 2 GENNAIO 2017: LUCAS PARTIRA'? - Da giorni nelle puntate de Il Segreto non si fa altro che parlare della possibile partenza di Lucas, deluso per la fine della sua storia con Sol. Il dottore non comprende i motivi che hanno spinto la fidanzata ad una simile decisione e per questo ha deciso di tornare a casa, allontanandosi dal luogo in cui ha tanto sofferto. Se in un primo momento Sol aveva preferito evitare di confrontarsi con Lucas, che mai avrebbe dovuto scoprire le ragioni del suo gesto, sarà nella puntata odierna de Il Segreto che capirà di non potere vivere senza di lui. Quindi deciderà di aprire il suo cuore, chiedendogli di restare perché lei non potrà vivere senza l'unico uomo che abbia mai amato. Basteranno queste parole per convincere il dottore a non partire? E se sì, Sol gli racconterà i veri motivi che l'hanno obbligata a porre fine alla loro storia d'amore? Non dimentichiamo che Eliseo ha minacciato di fare del male a Lucas, Severo e Candela se Sol dovesse parlare...

© Riproduzione Riservata.