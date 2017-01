BELLE & SEBASTIEN/ Su Rai 1 il film con Félix Bossuet: l'amicizia del protagonista con il cane dei Pirenei (oggi, 2 gennaio 2017)

BELLE & SEBASTIEN, IL FILM SU RAI 1 CHE RACCONTA L’AMICIZIA TRA UN BAMBINO E UN CANE DA MONTAGNA: IL CAST - Questa sera Rai 1 manda in onda in prima serata il film Belle & Sebastien, pellicola di produzione francese del 2013. Il film è basato sul celebre romanzo di Cécile Aubry, dal quale era stato tratto anche una serie animata. Il film ha avuto un notevole successo, viene interpretato ottimamente da Félix Bossuet, che reciterà nel ruolo del piccolo Sebastien anche nel sequel del film, del 2015, il nonno, invece, ha il volto di Baruh Djaki Karyo (noto attore francese conosciuto con il nome di Tchéky Karyo).

BELLE & SEBASTIEN, IL FILM SU RAI 1 CHE RACCONTA L’AMICIZIA TRA UN BAMBINO E UN CANE DA MONTAGNA: LA TRAMA - Il film si basa sulla vita di un orfanello che vive in un villaggio francese nel pieno della devastante seconda guerra mondiale. È infatti il 1943 e la dominazione tedesca è al suo apice nei territori francesi, con la repressione imposta dalle leggi razziali al culmine. Gli abitanti del villaggio provano però a fare la loro parte, cercando di far fuggire gli ebrei dai territori occupati, verso la vicina Svizzera, paese neutrale dove possono trovare un po’ di tranquillità e riuscire soprattutto a salvarsi la vita. Sebastian visto la sua condizione di orfano, vive con un anziano pastore e nonostante il suo carattere chiuso frutto della sua condizione solitaria, cerca di socializzare con la nipote del pastore, la vivace e molto più grande di lui Angélina. Nel villaggio la paura è alta, paura che viene esasperata dalla presenza di quello che si crede un animale selvatico che razzia la selvaggina circostante. L’animale viene probabilmente individuato dal ragazzo, egli non è altro che un cane di grossa taglia, che però affascina Sebastian, il quale lo ripulisce e comincia a nutrirlo. L’amicizia tra il ragazzo e il cane si rinsalda, quando il grande animale salva quello che è diventato il suo amico, da una pattuglia tedesca, i nazisti hanno infatti occupato il villaggio allo scopo di interrompere la linea di fuga degli ebrei. La trama procede con la riabilitazione della bestia, che nel frattempo viene chiamata Belle dal bambino, il cane viene prima accusato di essere l’animale che mangiava le pecore dei paesani, e viene per questo cacciato e ferito. Curato dal fidanzato di Angelina si scopre che la zona è infestata di lupi, e lo si scopre grazie proprio al cane che li mette in fuga, salvando una coppia di ebrei e riportando a casa il dottore che lo aveva curato, il quale nel frattempo si era slogato una caviglia. Si crea però il problema di accompagnare gli ebrei, visto che era proprio il dottore a fare da guida per gli esuli, l’importante compito viene cosi ricoperto da Angeline. Il film termina con la scoperta che il tenente che comandava i nazisti era in verità un resistente che aiutava la fuga degli ebrei, la scoperta lo porta però alla morte a causa di una valanga. Non resta che arrivare in Svizzera, e sarà ancora una volta il grande cane a trarre d’impaccio il gruppo, fornendo la giusta strada e facendogli evitare i pericoli che si trovano sull’accidentato percorso di montagna.

