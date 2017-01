Beautiful/ Anticipazioni puntate americane: Bill pronto a rapire Brooke? (Oggi, 2 gennaio 2017)

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATE AMERICANE DEL 2 GENNAIO 2017: Anche oggi, lunedì 2 gennaio, Beautiful non andrà in onda in Italia mentre in patria la soap americana tornerà in onda e terrà compagnia ai suoi fan e ai telespettatori CBS fino al 6 gennaio senza sosta. Cosa succederà in questa prima settimana del nuovo anno? Il punto cruciale e più interessante di questo 2017 sarà senza dubbio la voglia di Ridge di far cadere nella propria rete Quinn seducendola. Solo in questo modo, secondo lo stilista, riuscirà a convincere il padre che la donna è interessata solo ai soldi e all'azienda e non a lui. Resta il fatto che proprio questa sua nuova ossessione potrà aprire scenari nuovi anche per le persone che circordano lo stilista e, in particolare, la sua amata Brooke. Sappiamo che nelle puntate italiane la guerra tra Bill e Katie è solo agli inizi ma negli Usa ha già portato all'ennesimo divorzio dopo settimane di estenuanti litigi. Lo stallone è tornato dalla sua Brooke almeno fino a che questa, proprio nei giorni scorsi, non ha accettato la proposta di matrimonio da parte di Ridge. Nelle prossime puntate della soap vedremo Bill convinto di poter dimostrare a Brooke di essere l'uomo giusto per lei tanto da poter arrivare a rapirla. Succederà davvero come è già successo in passato oppure sono solo rumors infondati? Dollar Bill passerà alcuni momenti romantici con la sua amata solo per farle capire che solo lei potrà renderla felice come merita. Vi ricordiamo che mentre le puntate americane andranno avanti per tutta la settimana senza sosta, in Italia la soap è ancora in pausa e che tornerà con le nuove puntate inedite dal prossimo 9 gennaio.

