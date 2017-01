Belen Rodriguez e Andrea Iannone/ News: il Capodanno dell'argentina con l'uomo più importante della sua vita (oggi, 2 gennaio 2017)

BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE, NEWS: L'ARGENTINA CON L'UOMO PIU' IMPORTANTE DELLA SUA VITA, FOTO (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Belen Rodriguez ha trascorso il Capodanno in famiglia, ancora un mistero se la notte del primo dell'anno la bella showgirl fosse in compagnia di Andrea Iannone. Sul suo profilo Instagram Belen ha postato una foto che la ritrae con l'uomo più importante della sua vita, e non parliamo certo del pilota della MotoGP. Si tratta infatti del padre dell'argentina, una foto piena di sentimento che ha fatto commuovere i fan di Belen sui social, che ha raggiunto quasi settantotto mila mi piace nel giro di ventiquattro ore. Le foto sotto i commenti parlano della foto più bella che Belen potesse postare per dare il via a questo 2017, considerando che Belen ha trascorso le vacanze di Natale insieme alla sua famiglia e al figlio Santiago senza il fidanzato Iannone. Si parla già di crisi tra i due, magari la showgirl è gelosa di quanto sta succedendo al suo ex Stefano De Martino che sembra essere partito per una destinazione ignota nelle vacanze di Natale. Magari con la sua nuova fiamma? CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO DI BELEN

BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE, NEWS: TOMBOLATA A CASA RODRIGUEZ PER CAPODANNO, FOTO (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Non sono mancati i festeggiamenti a casa Rodriguez durante questo Capodanno 2017: sono state feste cariche di gioia per la showgirl argentina, a giudicare dalle brevi clip e dalle fotografie condivise da tutti i membri della famiglia con i followers. Nonostante Belen abbia scelto di non condividere troppi dettagli sui social network (scatenando le domande dei fans), in molti hanno avuto occasione di 'sbriciare' questi ultimi giorni anche grazie a mamma Veronica, che non ha invece 'taciuto' sulla propria pagina Instagram ufficiale. Durante i festeggiamenti non sono mancati balli spensierati, così come non è mancato un classico della tradizione che accompagna molti verso il primo dell'anno: la tombolata. Proprio qualche ora fa, infatti, la mamma di Belen Rodriguez ha condiviso l'immagine di una scheda della tombola appoggiata sul tavolo, aggiungendo - come commento - "Si gioca!". Che cosa avrà vinto la signora Veronica? Anche Belen avrà partecipato alla sfida in famiglia? Clicca qui per vedere la fotografia direttamente dalla pagina social ufficiale di Veronica Cozzani.

BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE, IL PILOTA PENSA SOLO ALLA MOTO. L'ULTIMO POST CON BELEN RISALE AL NOVE SETTEMBRE (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono ormai davvero lontani e tutto si può capire anche dal comportamento dei due sui social network. Entrambi hanno passato le vacanze di Natale con la famiglia e sui loro profili non si sono viste foto che ci fanno pensare che potessero essere insieme. Da parte sua Andrea Iannone pensa solo al lavoro, pronto a tornare in pista per la Suzuki per un'altra stagione da grande protagonista. Nell'ultimo post su Instagram pubblica una foto che lo vede a bordo della sua moto mentre si piega alla fine di una curva. Nel commento leggiamo riferimenti solo al suo lavoro: "2017 start now! Suzuki Motogp", "Il 2017 inizia ora, Suzuki", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Per rivedere una foto di Belen Rodriguez sul profilo Instagram di Andrea Iannone bisogna andare indietro addirittura al nove di settembre.

BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE, SI BALLA IN CASA DELLA SHOWGIRL (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Belen Rodriguez non pensa ad Andrea Iannone? Di certo sui profili social della bellissima showgirl argentina e della sua famiglia non c'è stata traccia del motociclista durante queste settimane di festa. C'è poi da dire che sicuramente la settimana è stata anche abbastanza divertente e senza pensieri. Durante la notte di Capodanno sono andati avanti a lungo i balli di latino-americani che si sono visti sulla pagina di Instagram della madre di Belen, Veronica Cozzani. In un bel video pubblicato ci sono tutti i protagonisti della famiglia Rodriguez che ballano col sorriso sulla bocca e possiamo vedere molto bene Cecilia Rodriguez che balla probabilmente proprio con Belen. Nei commenti leggiamo semplicemente: ''Y se baila!", "Si balla", clicca qui per il video e per i commenti dei follower. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni e se si tornerà a parlare ancora del rapporto di questa coppia che al momento sembra essere davvero molto lontana da un futuro insieme.

