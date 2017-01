CADUTA LIBERA/ I vip si sfidano, ma non portano a casa il premio. Chi giocherà oggi, 2 gennaio 2017? Riassunto ultima puntata

CADUTA LIBERA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 2 gennaio 2017) - Torna un nuovo appuntamento con il game show di Canale 5, Caduta libera, in onda su Canale 5. Prima di scoprire chi si imbatterà in nuove sfide, oggi lunedì 2 gennaio 2017, vediamo cosa è successo nella puntata di ieri. La sfida è tra vari vip, al centro c'è Gianluca Impastato, comico di Colorado, che sceglie come primo concorrente da sfidare il numero 8 Ringo. Quest'ultimo è un noto dj, i due vip iniziano con il rispondere alle domande ma dopo poco Ringo va giù ed il comico sceglie il piede nero con dentro 5 mila euro, subito dopo tocca alla numero 1, Valeria Graci. Anche lei comica e inviata di Striscia la notizia, la sfida inizia e a vincere è ancora una volta Impastato, che apre il piede nero e trova 1000 euro. Tocca sfidare un uomo ed è la volta di Umberto Pellizzari, l'apneista cade dopo la prima domanda e così il comico aumenta il suo budget di 5 mila euro, usciti dal piede bianco, dovrà ora sfidare una donna. La sua scelta ricade su Elena Barolo che è la concorrente numero 9, anche lei come gli altri sfidanti conosce l'onta della botola e così il campione sceglie il piede nero. La cifra è però di 1000 euro, arrivando così a 12 mila euro: la sfida successiva è contro Claudio Batta, il numero 2. LAncora una volta Impastato ne esce vincitore e così può andare avanti con le sfide di domande, prima però apre il piede bianco contenente altri 1000 euro.

La donna che ora lo sfiderà nelle domande è Alessia Macari, personaggio di Avanti un altro e vincitrice del Grande Fratello Vip. La giovane ragazza perde, e così il campione torna ad aprire un altro piede: si tratta di quello nero che rivela ancora una volta la cifra di 1000 euro. Il prossimo concorrente in gara è Beppe Convertini, il numero 4, ma nemmeno lui ferma Impastato che così può selezionare un altro piede, nero, dove stavolta trova 20 mila euro. Ancora una donna giocherà contro di lui ed è Claudia Ruggeri, la numero 7. La sfida però dura il tempo di una domanda poi la botola si apre e vede la sfidante cadere giù, sotto il piede bianco c'è la cifra di 15 mila euro che porta il montepremi a 49 mila euro. Arriva il numero 10 Raffaello Tonon, la gara termina subito e a vincere è sempre il comico, così il piede nero aperto regala la cifra di 20 mila euro. L'ultimo scoglio è contro la showgirl Valeria Altobelli, il campione supera anche questo ostacolo e aprendo il piede bianco porta il suo montepremi ad aumentare di 5 mila euro. Giocherà per gli Ultimi 10 passi per donare in beneficienza la cifra di 74 mila euro accumulata in gara. In 3 minuti il comico che ha superato tutti i suoi sfidanti riesce a dare 8 risposte esatte e ciò gli impedisce di vincere tale cifra, Scotti legge quelle mancanti e saluta il pubblico.

