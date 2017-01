CALENDARIO FILM AL CINEMA/ Assassin's Creed, Collateral Beauty, Sing e molti altri (settimana dal 2 all’8 gennaio 2017)

CALENDARIO FILM AL CINEMA, LE USCITE NELLE SALE: SETTIMANA DAL 2 ALL’ 8 GENNAIO 2017 - Il nuovo anno porta con sè tante novità per quanto riguarda le prime cinematografiche. Se l'anno 2016, infatti, si era chiuso con alcuni titoli che promettono di essere i prossimi successi del botteghino, il 2017 non ha voluto essere da meno e riporta nelle sale dei cinema di tutta Italia volti amati dal grande pubblico come Will Smith, Scarlett Johansson e Matthew McConaughey. Si parte il 4 gennaio con Assassin's Creed, film di fantascienza tratto da un famosissimo videogioco. Nella trasposizione cinematografica la regia è affidata a Justin Kurzel mentre la sceneggiatura è frutto di un lavoro congiunto di tre menti creative che rispondono al nome di Adam Cooper, Bill Collage e Michael Lesslie. La storia raccontata è quella del protagonista del videogioco, Callum Lynch che, grazie ad una nuova tecnologia messa a punto per sbloccare tutti i ricordi genetici di una persona, può vivere la vita del suo antenato Anguilar che è vissuto nella Spagna del 1600. Scopre, così, che il suo antenato ha fatto parte di una setta chiamata degli Assassini che si occupava di fare giustizia sulla terra. Grazie alle diverse abilità acquisite, riesce a tornare nel suo tempo e combattere contro una potente organizzazione di Templari che trama per distruggere il mondo. Nel cast, Michael Fassbender, Jeremy Irons e Marion Cotillard.

Lo stesso giorno esce anche Collateral Beauty, del regista David Frankel, che può annoverare nel cast attori del calibro di Will Smith, Keira Knightley, Edward Norton e Kate Winslet. Un uomo di successo, che nella vita ha ottenuto tutto ciò che ha desiderato, vive una grande tragedia personale che lo portano a decidere di rinunciare a tutto, abbandonando anche New York. I suoi più cari amici progettano allora un piano per impedire che l'uomo si abbandoni a se stesso, perdendo interesse per le cose e per la vita più in generale. Lo spingeranno verso il baratro perché solo toccando il fondo e confrontandosi con le miserie umane è possibile risalire verso la vita e una più profonda conoscenza di sè.

L'ultima pellicola in uscita il 4 gennaio è Sing, un film di animazione per la regia di Garth Jennings. Buster Moon è un koala un po' truffaldino che possiede un teatro un tempo in auge e oggi in disgrazia. Pur di salvarlo, ha un'ultima occasione: organizzare al suo interno la competizione canora più imponente che si sia mai vista. La cinquina dei finalisti è composta da un topo imbroglione, un'elefantina timida, una maialina madre di 25 piccoli, un giovane gorilla e una simpatica punk-rock porcospina che non riesce a liberarsi di un fidanzato troppo ingombrante. Ognuno, con le sue paure e le sue insicurezze, combatterà fino all'ultimo per diventare il re del concorso. Le voci dei personaggi sono quelle di attori famosi come Scarlett Johansson, Matthew McConaughey e Reese Witherspoon.

L'ultimo film della settimana è in uscita il 5 gennaio. Si tratta di Il Cliente, una cooperazione franco-iraniana per la regia di Asghar Farhadi. Rana e Emad sono una giovane coppia che vive nel centro di Teheran. Per degli urgenti lavori di ristrutturazione al proprio appartamento, la coppia è costretta a trasferirsi temporaneamente in una nuova casa. Questa nuova sistemazione sarà l'inizio di una catena di eventi drammatici. Rana, infatti, scambiata per l'ex inquilina dell'appartamento, subisce una violenta aggressione. Emad, allora, inizierà la sua personale caccia ai colpevoli, in un viaggio nei posti più oscuri non solo del mondo ma anche della sua anima. Nel cast due attori emergenti come Taraneh Alidoosti e Shahab Hosseini.

