COLLEGIO CONVITTO DI CELANA/ Caprino Bergamasco, la location protagonista del nuovo programma di Rai 2 (Il collegio, prima puntata 2 gennaio 2017)

COLLEGIO CONVITTO DI CELANA, CAPRINO BERGAMASCO: LA LOCATION PROTAGONISTA DEL NUOVO PROGRAMMA DI RAI 2 (IL COLLEGIO, OGGI 2 GENNAIO 2016) - Poco più di due anni fa chiudeva i battenti il Collegio Convitto di Celana a Caprino Bergamasco, tornato recentemente alla ribalta per un reality show mista a observational documentary che andrà in onda su Rai 2 a partire da oggi, lunedì 2 gennaio 2017, ambientato proprio tra le mura della struttura lombarda. Una chiusura dovuta ai debiti esorbitanti e non più gestibili, viste anche le poche iscrizioni all'istituto. Infatti nel 2014, anno della chiusura, si era arrivati alla misera quota di quaranta iscritti. Troppo pochi, e le perdite economiche erano troppo ingenti.nSi è quindi deciso di chiudere, lasciando quindi un Collegio di straordinaria bellezza, con una storia centenaria alle spalle, abbandonato a sè stesso. Si pensi che il Convitto di Celana risale al lontano 1579, quando fu costruito sembra per volontà di Carlo Borromeo, anche se riguardo a questo gli storici sono divisi. Fra i suoi illustri allievi vi sono Francesco Nullo, patriota italiano garibaldino vissuto nel 1800, che morì in battaglia e fu un importante simbolo del risorgimento italiano, e Angelo Roncalli, diventato successivamente papa Giovanni XXIII. Negli anni sono passati migliaia di studenti in questo collegio, che oltre ad istruire in modo completo i propri alunni, sorge anche in un fantastico complesso che include impianti sportivi, palestre, sale convegni, una ricca e importante biblioteca, Museo di storia naturale, sale da pranzo per più di un centinaio di persone e ampissimi spazi all'aperto, oltre che a spaziose aule e laboratori. Tutto questo purtroppo, dopo centinaia di anni, non sarà più utilizzato.

COLLEGIO CONVITTO DI CELANA, CAPRINO BERGAMASCO: LA LOCATION PROTAGONISTA DEL NUOVO PROGRAMMA DI RAI 2, L’ULTIMO UTILIZZO E LA NUOVA AVVENTURA (IL COLLEGIO, OGGI 2 GENNAIO 2016) - L’ultimo utilizzo del Collegio è stato per l'accoglienza di una ventina di profughi, durata però pochi mesi. Ora potremmo nuovamente rivederlo in tutto il suo splendore, come i vecchi tempi, in questo nuovo reality, che si intitolerà proprio “Il collegio", in cui 18 ragazzi dovranno tornare indietro nel tempo, dimenticarsi di smartphone, piercing e vestiti all'ultima moda e tornare ai principi della "vecchia scuola". Per fare questo, nessun posto poteva essere più adatto del Collegio di Celana, da sempre conosciuto negli anni come un istituto dalla preparazione eccellente ma anche per il rispetto delle regole e la severità.

