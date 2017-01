CSI 15/ Al via l'ultima stagione dello show crime con Ted Danson. Anticipazioni del 2 gennaio 2017: Greg e Sara in quarantena!

CSI 15, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 2 GENNAIO 2017: LA SERIE - Al via CSI 15, in prima Tv per le reti in chiaro. Le prime tre puntate dell'ultima stagione dello show andranno infatti in onda nella prima serata di Italia 1 di oggi, lunedì 2 gennaio 2016. La saga crime intratterrà i telespettatori italiani con 18 episodi ed un doppio appuntamento come finale di stagione che avrà la valenza di un vero e proprio film, spesso considerato come 16esima stagione, ed in cui ritroveremo tutti i personaggi più amati, da Grissom (William Petersen) a Brass (Paul Guilfoyle), fino a Willows (Marg Helgenberger) e Lady Heather (Melinda Clarke). Nella 15esima season sarà presente inoltre l'ultimo crossover con lo spinoff CSI: Cyber, la squadra della Next Generation guidato da Patricia Arquette e Ted Danson, nei panni degli agenti Ryan e Russel. Le puntate di questa sera si intitoleranno invece "Killer di Gig Harbor", "Riscatto" e "Sangue infetto", dove ritroveremo invece il cast della scientifica di Las Vegas al completo. Ci sarà quindi la squadra guidata da DB e Julie, interpretata da Elisabeth Shue, oltre ai pilastri Nick (George Eads), Greg (Eric Szmanda) e Sara (Jorja Fox). Il successo della serie creata da Athony E. Zuiker non accenna a diminuire, anche se nel corso di tanti anni di fortunato successo si potrà registrare anche in quest'ultima season un forte calo degli ascoli. E questo nonostante la media per ogni episodio si sia comunque aggirata attorno ai 7 milioni di telespettatori, un calo significativo per il colosso del Crime.

CSI 15, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 2 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "KILLER DI GIG HARBOR" - Las Vegas viene invasa da numerosi reati, fra cui omicidi cruenti e scomparse misteriose di alcune ragazze del college. La squadra scopre in seguito che il modus operandi è lo stesso del killer di Seattle Jared Briscoe, arrestato in precedenza da Russel e Finlay nel periodo in cui erano semplici poliziotti. Il CSI ipotizza che possa trattarsi di un copycat che ha aggiunto alcuni dettagli macabri, che denotano un possibile periodo di apprendimento in ambito scientifico e criminologico. Quando l'agente Emily Barston scompare di fronte ai suoi occchi, l'ex agente Daniel Shaw decide di unirsi alle indagini. Più tardi, si scoprirà che in realtà la vittima è stata uccisa perchè si era avvicinata troppo al serial killer. In base agli indizi, Russel inizia a dubitare che Jared sia la mente dietro i crimini.

CSI 15, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 2 GENNAIO 2017, EPISODIO 2 "RISCATTO" - Un venditore di marijuana presso un hotspot legale, Lloyd Bryant, viene obbligato a seguire le istruzioni di alcuni criminali quando scopre che la moglie e la figlia sono stati rapiti e l'unica testimone oculare viene uccisa. La donna viene infatti colpita dalla guardia di sicurezza presente nel dispensario e si riducono le possibilità di risalire ai rapitori. Mentre DB e Julie continuano ad indagare sulla coppia di fratelli serial killer, Nick e Greg iniziano ad indagare sul caso, trovando segreti e possibili moventi legali alla droga o a traffici illegali. Ogni membro della famiglia viene analizzato così come i fornitori e la clientela del venditore.

CSI 15, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 2 GENNAIO 2017, EPISODIO 3 "SANGUE INFETTO" - Durante l'analisi di una scena del crimine, Sara e Greg vengono messi in quarantena quando scoprono che la vittima potrebbe essere infetta. La zona viene quindi delimitata e viene chiamato il CDC per sedare la minaccia, mentre il medico legale si occupa dell'autopsia dell'uomo ucciso, classificato inizialmente come Paziente Zero. Secondo le prime analisi, il virus potrebbe essere il Marburg o addirittura l'ebola, ma viene classificato poi come un agente patogeno conosciuto e per il quale manca un vaccino. Nel frattempo, Sara e Greg iniziano a pensare se potrebbero essersi infettati durante l'analisi della scena del crimine. Greg in particolare teme di poter aver compiuto degli errori senza essersene accorto.

© Riproduzione Riservata.