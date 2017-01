DETTO FATTO/ Tra cambi di look e ricette del cotechino. Di che cosa si occuperà oggi, 2 gennaio 2017, Caterina Balivo? Riassunto ultima puntata

DETTO FATTO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Torna puntuale l’appuntamento con Detto Fatto, il varietà condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 2. Prima di scoprire i nuovi consigli di oggi, lunedì 2 gennaio 2017, vediamo cosa è successo nella puntata di venerdì 30 dicembre 2016. Per iniziare al meglio ci pensa Giovanni Ciacci, per un cambio look davvero interessante. Quattro sorelle per un cambio look incredibile: si inizia però con Salvo Filetti Hair Designer che consiglia il trucco per la vostra serata di Capodanno. L'uomo prepara uno stile unico anni 20/30, portando in scena le fingerwaves, ovvero le onde modellate sulla fronte. Spazio anche alle previsioni di Simon & the Stars, che spiega quello che succederà a tutti i dodici segni. Ad esempio sarà un anno particolarmente proficuo e di rinascita per il Toro, mentre i Gemelli non vivranno un bel periodo, almeno per l'inizio. Infatti questo segno cercherà di migliorare le proprie cose nella seconda pare. SI chiude con il Cancro, che stanno per affrontare tanti cambiamenti positivi, da saper prendere al volo.

Dopo i consigli astrologici, con tutti i segni zodiacali, si passa al tutorial proposto da Donnarita. Il consiglio riguarda il Natale, anche se il periodo è passato. Infatti vengono proposti degli aghifoglie fai da te: tante decorazioni per cercare di fare bella figura con un'idea innovativa. La ricetta del giorno riguarda un piatto gustoso e davvero ottimo: stiamo parlando dell'arrosto di maiale con cotechino. Si mette il cotechino in acqua fredda per circa due ore, bucandolo per permettere al grasso di fuoriuscire. Si deve poi lessarlo, facendo bollire l'acqua pian piano, mentre nel frattempo si apre l'arrosto per inserire il ripieno. Prima di inserire il cotechino si spella tutto, e si inserisce anche la mela verde. Terminata l'operazione leghiamo il tutto e inforniamo con un po' di vino bianco per circa quaranta minuti. Non bisogna però dimenticare la salsa aromatica per poter accompagnare il tutto: si fanno bollire i rametti di finocchietto e poi si frulla il tutto insieme alla patata lessa. Dopo aver ottenuto questa gustosa crema, servitela sull'arrosto bello caldo e impiattate il tutto.

Dopo l'ultima ricetta arriva il momento del cambio look delle quattro sorelle. Il blu sembra essere proprio la scelta decisiva di Giovanni, che ha trasformato totalmente le quattro sorelle: uno stilista a tutto tondo che chiude l'ultima puntata del 2016 di Detto Fatto.

