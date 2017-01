DRAGON BALL SUPER/ Anticipazioni puntata 2 gennaio 2016: Goku avrà la meglio su Beerus?

DRAGON BALL SUPER, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 GENNAIO 2016 - Ritorna oggi, lunedì 2 gennaio 2017, l’appuntamento con il cartone animato giapponese Dragon Ball Super: a partire dalle 13.45 su Italia 1 verrà trasmesso un nuovo episodio, durante il quale continuerà lo scontro tra Goku e Lord Beerus, anche se ben presto Junior e Kaioshin si rendono conto che il suo obiettivo è quello di spingere sul Super Sayan alla potenza massima. Lord Beerus, per raggiungere il suo scopo, sferza diversi attacchi che sarebbe in grado di distruggere la terra, ma Goku riesce a respingerli: alla fine, si trasforma in Super Sayan God. Come andrà a finire? Prima di scoprire cosa accadrà, vediamo il riassunto della puntata precedente. Dragon Ball Super, ecco dove siamo arrivati - La puntata di domenica 1 gennaio 2017 è stata molto attesa dagli appassionati della storia di Goku. Si comincia con Goku che si stupisce degli enormi poteri che gli erano stati conferiti con il passaggio a Dio dei Super Sayan. A quel punto lui e Beerus sono volati verso l'alto, per dare il via alla sfida. Gli altri si chiedono se sia in grado di tener testa al dio della distruzione, che secondo le voci è l'essere più forte dell'universo. Re Caio è apparso terrorizzato dalla notizia di quanto stava accadendo: se Beerus dovesse cominciare a fare sul serio, sarebbe la fine per il pianeta Terra e per tutti coloro che lo abitano. Poco dopo lo stesso dio della distruzione ha chiesto a Goku di mostrargli il suo potere, il potere del dio dei Super Sayan, ma il primo non è stato in gradi di controllarlo a dovere. Goku ha preparato un'Onda Energetica e l'ha scagliata verso il mostro Beerus. L'onda, dalla potenza inaudita, ha scosso il mare sottostante creando dei flutti marini immensi. Persino Beerus si è detto stupito dalla sua potenza. A quel punto si è avvicinato, dando il via alla contesa: se avesse perso, avrebbe abbandonato il proposito di distruggere la terra. Ad un tratto un montante sinistro del mostro ha messo Goku al tappeto e fatto finire l'eroe in mare. Dopo alcuni istanti di snervante attesa, con tutti gli abitanti della terra estremamente preoccupati, Goku è riemerso dalle acque. Ma quando ha provato a sferrare a sua volta un attacco a Beerus, questi si è scansato, dimostrando una volta di più la sua forza straordinaria. Goku gli ha fatto i complimenti per la sua bravura, per poi riprendere poco dopo con il combattimento. Vegeta nel frattempo osservava la scena senza proferire una parola, in attesa come il resto degli abitanti della terra. Bulma invece voleva osservare la scena da vicino e ha preso una navicella per recarsi dove il dio della distruzione e il dio dei Super Sayan si stavano affrontando. Lo scontro è proseguito senza esclusione di colpi, con Goku che pensava di essere finalmente in grado di vedere i colpi di Beerus. Effettivamente il Sayan ha bloccato un pugno fortissimo sferrato dal mostro e successivamente lo ha spinto all'indietro. Il mostro allora ha preparato un fascio di luce potentissimo, scagliandolo verso Goku. Questi ha faticato molto, ma alla fine è riuscito a respingere lontano quell'attacco. Subito Dopo il dio dei Super Sayan ha aumentato a dismisura la propria aura, ma non è riuscito ancora a colpire Beerus con un colpo. Finché, dopo un attacco ripetuto e insistito, un pugno è andato a segno e ha ferito Beerus. Altri due colpi hanno raggiunto la testa e la schiena del mostro, ma quest'ultimo si è infuriato ancor di più, affermando che detesta perdere e che la battaglia vera stava per avere inizio in quell'istante.

