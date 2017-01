EMMA MARRONE / La cantante sarà ospite di C'è Posta per te, in che storia? (oggi, 2 gennaio 2017)

EMMA MARRONE: NEWS, LA CANTANTE SARA' OSPITE IN C'E' POSTA PER TE, IN CHE STORIA? (OGGI 2 GENNAIO 2016) - Emma Marrone si prepara per un 2017 denso di emozioni e con tanti appuntamenti a cui essere presente. Tra gli altri spunta l'indiscrezione, sottolineata da TalkyLife.it, che la cantante salentina sarà ospite nella trasmissione di Maria De Filippi C'è Posta per te che parte questo sabato con la sua ventesima edizione. Non sarebbe la prima volta per Emma Marrone nel programma di Canale 5, questo perchè è un personaggio davvero molto amato dal pubblico che spesso ha voluto la sua presenza per alleviare dolori o magari festeggiare momenti preziosi. In più c'è da sottolineare lo splendido rapporto proprio tra Maria De Filippi ed Emma Marrone che è esplosa proprio nel programma Amici della famosa conduttrice Mediaset. Staremo a vedere quando Emma sarà protagonista a C'è Posta per te e cosa racconterà.

EMMA MARRONE: NEWS, LA CANTANTE ARRESTATA? IL RICORDO DI QUANDO ERA UN ADOLESCENTE (OGGI 2 GENNAIO 2016) - Emma Marrone è finita nell'occhio del ciclone a causa di una sua recente intervista a 'Rolling Stones' dove ha svelato di essere stata una vera e propria ribelle da adolescente, raccontando anche di quando l’avevano arrestata per un picchetto. Nella sua scuola infatti gli studenti avevano fatto occupazione, e lei era tra i responsabili nonostante la colpa non fosse solo la sua. "Certo non è stato bello entrare al liceo insieme alla polizia" le parole della cantante salentina. Nel programma 'Fan Karaoke' la stessa Emma è tornata su questo argomento dell'arrestando precisando qualcosa: "Non sono stata arrestata, erano gli anni in cui le occupazioni erano ancora ‘forti’ e sentite. Il vero motivo era comunque prendere tempo…" le parole di Emma per chiudere tutte le critiche fuoriuscite in queste ultime ore su di lei. Emma Marrone nel corso del programma ha parlato anche del suo fisico, svelando di non essere l'esemplare della femminilità, ma quando bisogna essere femmina lo è. "Se esco con qualcuno il tacco mi viene spontaneo" conclude.

