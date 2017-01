FABRIZIO CORONA, NEWS: SILVIA PROVVEDI FA GLI AUGURI AL FIDANZATO SUI SOCIAL (OGGI 2 GENNAIO 2017) - Fabrizio Corona ha passato il Capodanno in carcere in attesa del processo che avverrà il prossimo 25 gennaio. La fidanzata dell'ex paparazzo, Silvia Provvedi, non dimentica certo il suo uomo che non ha potuto passare le feste insieme a lei a causa del motivi che tutti sanno. Nel carcere di San Vittore la ragazza cerca di sempre di stare vicino a Corona, ed in occasione del Capodanno ha postato anche una foto sul suo profilo ufficiale Instagram per far sapere a tutti che il loro legame è più forte che mai. La foto in questione ritrae i due fidanzati abbracciati e felici, un augurio a distanza a parte di Silvia Provvedi che pare abbia sofferto parecchio durante queste festività senza il suo uomo. La foto ha raggiunto in pochissime ore quasi quindicimila mi piace, tanti i sostenitori della coppia Corona-Provvedi che non vedono l'ora di poterli rivedere insieme, quando il processo sarà finito e se Fabrizio potrà essere rilasciato dalle autorità. Per ora Silvia deve accontentarsi delle vecchie foto, e godersi questi ultimi giorni di festa in maniera serena. CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO DI SILVIA PROVVEDI

