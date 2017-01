Gangs of New York/ Diretta streaming e trailer del film con Leonardo DiCaprio e Cameron Diaz in onda su La7

GANGS OF NEW YORK, DIRETTA STREAMING E VIDEO TRAILER DEL FILM SU LA7 (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Gangs of New York è un film storico diretto dal grande Martin Scorsese ed interpretato da Daniel Day Lewis e da Leonardo DiCaprio. Sarà possibile seguire questa pellicola su LA7 alle ore 21.10, oggi lunedì 2 gennaio 2017. La diretta streaming, invece, è consentita sul sito www.la7.it, accessibile cliccando qui. Il trailer (clicca qui per vedere il video) ci porta nella New York della fine dell'Ottocento: alcune gang rivali si scontrano per determinare chi debba comandare sulla città. In questo scontro, un bimbo perderà il padre a causa dell'aggressività di uno dei capi della faida: una volta cresciuto giurerà di vendicarlo, avvicinandosi in incognito al suo più acerrimo nemico, il Macellaio.

GANGS OF NEW YORK, IL FILM IN ONDA SU LA7: CURIOSITÀ (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - La pellicola Gans of New York è ispirata ad un documento molto importante risalente all’anno 1928, il The Gangs of New York: An Informal History of the Underwoold, nel quale si racconta in maniera dettagliata delle bande di gangster che a fine Ottocento dettavano legge nel quartiere della Grande Mela conosciuto con il nome di Five Points. Una zona che nella seconda parte dell’Ottocento è stata caratterizzata dal più alto tasso di criminalità di qualsiasi quartiere dei bassifondi del mondo. A tal proposito vi è una leggenda metropolitana seconda la quale esisteva un vecchio birrificio, conosciuto con il nome di Old Brewery, nel quale per ben quindici anni di fila c’è stato almeno un omicidio per notte. Il racconto fatto nel film è estremamente dettagliato e preciso per quanto riguarda l’accuratezza storica, al punto che Scorsese si è meritato i complimenti da numerosi critici e storici. I fatti narrati nel film sono ambientati in un periodo tra il 1846 e il 1862, quando a New York scoppiarono le rivolte di New York e la cosiddetta “questione irlandese”.

GANGS OF NEW YORK, IL FILM IN ONDA SU LA7: IL CAST (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - La prima serata televisiva di La7 in questo lunedì 2 gennaio 2016 ci propone Gangs of New York, film di genere drammatico - storico del 2002. Regista del film, co-produzione americana e italiana, è il grandissimo Martin Scorsese che ha diretto un cast stellare: Leonardo DiCaprio, premio oscar 2016 per The Revenant, Daniel Day-Lewis (Il mio piede sinistro, il petroliere e Lincoln, film che gli hanno regalato ben 3 oscar) Cameron Diaz, e Liam Neeson. DiCaprio e Scorsese, dopo Gangs of New York, hanno lavorato insieme numerose volte per The Aviator, The Departed, Shutter Island e The Wolf of Wall street.

GANGS OF NEW YORK, IL FILM IN ONDA SU LA7: IL CAST (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - È il 1846 siamo a New York nel degradato quartiere di Five Points ci sono continuamente risse e violenze tra la numerose gang di criminali ciascuna interessata ad una fetta del territorio. Da un lato ci sono gli irlandesi e i cattolici denominati i Conigli Morti con a capo Padre Vallon (Liam Neeson) e dall’altro i protestanti e i nazionalisti chiamati Nativi capeggiati da Bill Cutting soprannominato il Macellaio per il lavoro che svolge. In uno degli scontri più cruenti, Bill riesce ad uccidere Padre Vallon e a sancire la vittoria definitiva dei nativi in quel territorio. Tuttavia il Macellaio decide di salvare il figlio di Padre Vallon, Amsterdam (Leonardo DiCaprio) e così decide di mandarlo in riformatorio. Dopo aver scontato la pena e raggiunta finalmente la maggiore età Amsterdam decide di ritornare nel proprio quartiere nativo perché vuole vendicarsi di Bill per quanto fatto a suo padre. Qui però ben presto viene in contatto con i suoi compagni, coloro che come lui facevano parte dei Conigli Morti ed in particolare il suo amico Johnny (Henry Thomas). Bill però nel frattempo è riuscito a farsi rispettare da tutti e lo stesso Amsterdam finisce per nutrire una sorta di stima per lui, anche Bill sembra contraccambiare i suoi sentimenti e gli da affetto paterno. Amsterdam inoltre si innamora di una ragazza di nome Jenny (Cameron Diaz) che è una pupilla di Bill e che fa la borseggiatrice. Purtroppo però anche l’amico di Amsterdam Johnny è innamorato di Jenny e così per vendetta rivela al Macellaio la vera identità del ragazzo. Bill a questo punto decide di salvare nuovamente Amsterdam ma sentendosi tradito decide di marchiare il suo volto. Questo gesto così crudele risveglia in Amsterdam la vendetta nei confronti di Bill, così rimette in piedi nuovamente la gang di suo padre e stringendo un accordo con il sindaco William Tweed (Jim Broadbent) si prefigge di arginare l’enorme potere che Bill ha assunto in tutto il quartiere mentre lo stesso Bill ha intenzione di uccidere Amsterdam per rendere definitivo ed invincibile il suo potere sul quartiere e sull’intera città.

