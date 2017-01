Grey's Anatomy 13 / Anticipazioni del 2 gennaio 2017: il gioco di Webber

GREY'S ANATOMY 13, IL GIOCO DI WEBBER - Questa sera su Fox Life verrà trasmessa l'ottava puntata della tredicesima stagione di Grey's Anatomy, durante il quale si scoprirà finalmente il volto della sorella di Hunt, che verrà interpretata da Bridget Regan. Il nome della donna sarà Megan, ma non tornerà in carne ed ossa tra le corsie del noto ospedale bensì apparirà ad Owen sotto forma di ricordo. Saranno proprio i ricordi al centro di questa emozionante puntata di Grey's Anatomy che vedrà come sempre protagonisti Richard, Meredith, Owen e Stephanie. Meredith, Owen e Stephanie stanno operando un paziente sconosciuto di nome Jonh Doe che è arrivato al Grey Sloan dopo un incidente stradale di cui non si sa se è la vittima oppure il colpevole. In aiuto arriverà Webber mentre Meredith ed Owen non riescono a decidere come andrà l'operazione. Proprio Webber chiederà a tutti di fare un gioco ovvero smettere di trattare il paziente come uno sconosciuto ed attribuirgli invece un nome ed una storia tutta loro. Come andrà a finire?

GREY'S ANATOMY 13, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 2 gennaio 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Grey's Anatomy 13, in prima Tv assoluta. La puntata sarà la settima, dal titolo "La sala dove tutto accade". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: su ordine di Catherine (Debbie Allen), la Bailey (Chandra Wilson) invia un'email a tutti i medici con cui li avvisa dell'arrivo di un consulente, la dottoressa Eliza Minnick (Marika Dominczyk), che supervisionerà il lavoro di tutto lo staff. Alex (Justin Chambers) pensa che sia stata chiamata per ciò che ha fatto a DeLuca (Giacomo Gianniotti), mentre Ben (Jason George) crede che lo riguardi da vicino. Arizona (Jessica Capshaw) invece è sicura, perché non può essere sostituita da un altro specialista. Richard (James Pickens Jr.) non è felice della scelta della Bailey, dato che non l'ha informato della Minnick e le cose peggiorano quando scopre che ha richiesto di parlare agli specializzandi da sola. La Minnick infatti aiuta gli strutturati ad avere una relazione più efficiente con gli specializzandi, in modo che a quest'ultimi venga data la possibilità di operare nell'immediato e da soli. Richard cerca quindi di carpire invano qualche notizia da DeLuca, mentre Owen (Kevin McKidd) e Amelia (Caterina Scorsone) entrano in contrasto per un paziente che è caduto mentre stava eseguendo delle riparazioni. Intanto, la Minnick si presenta nella sala operatoria in cui sta lavorando Meredith (Ellen Pompeo) e propone che sia Ben ad eseguire un passaggio, incontrando l'ostilità del chirurgo. Meredith chiede infatti a Richard di disfarsi della Minnick entro breve. Maggie (Kelly McCreary) invece trova la lista della Minnick in cui sono presenti alcuni nomi dei medici, fra cui manca quello di Arizona. Maggie inizia a preoccuparsi perché il suo nome non è in cima alla lista, come di solito accade. Decide quindi di affrontarla di persona, ma travisa alcune sue parole. Richard invece annuncia alla Bailey che parlerà con la Minnick perché tutti i chirurghi si stanno lamentando, ma scopre che vuole sostituirlo. Le tensioni fra la consulente e Richard aumentano quando decide di far operare Leah (Tessa Ferrer) su una paziente, scontrandosi anche su Maggie. Il primario va in escandescenza quando la Minnick taglia appositamente un'arteria della paziente solo per spingere DeLuca ad agire. Dopo aver discusso per tutta la giornata, alla fine Amelia rivela ad Owen la verità: non vuole avere figli. Arizona invece aggredisce verbalmente la Minnick per via della famosa lista, ma scopre che si tratta solo un modo per ricordare i nomi dei chirurghi. In quel momento, April (Sarah Drew) confessa ad Avery (Jesse Williams) di essersi iscritta a Tinder per conoscere nuovi uomini ed è proprio l'ex marito a spingerla verso un nuovo appuntamento. Mentre Amelia chiede ospitalità a Meredith, la Minnick riferisce a Miranda che nel caso in cui accettasse il nuovo lavoro allo Sloan, lavorerà senza Richard.

GREY'S ANATOMY 13, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 2 GENNAIO 2017, EPISODIO 8 "LA SALA DOVE TUTTO ACCADE" - Dopo diversi mesi d'attesa, Grey's Anatomy 13 si prepara per rivelarci un tassello molto importante della vita di Owen. Abbiamo vissuto la sua crisi matrimoniale, dovuta allo scontro diretto con Amelia, ma che cosa comporterà al chirurgo? Owen rivedrà durante un'operazione la sorella Megan, affondando in un ricordo del periodo in cui lavoravano insieme al fronte. Intanto, Meredith dovrà fare i conti con ciò che prova realmente per Nathan, mentre affronta uno dei turni più duri della sua carriera. Dovrà infatti occuparsi di una paziente che Richard ha preso molto a cuore e che ha battezzato Gail. Mentre Owen è alle prese con la sorella, Meredith riceverà invece una visita immaginaria dal proprio passato: Derek.

