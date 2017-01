IL MISTERO DI RAGNAROK/ Su Rai 4 il film con Nicolai Cleve Broch

IL MISTERO DI RAGNAROK, IL FILM SU RAI 4: IL CAST (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Oggi, lunedì 2 gennaio 2017, il prime time di Rai 4 sarà immerso tra i fiordi norvegesi con un film basato sul desiderio di scoperta. A partire dalle ore 21.05, sarà trasmessa la pellicola Il mistero di Ragnarok, realizzata nel 2013 e diretta da Mikkel Brænne Sandemose. Protagonista principale della pellicola è l'interprete norvegese Nicolai Cleve Broch, capace di raccogliere successi sia al cinema che al teatro, senza dimenticare la televisione. Il suo esordio sul grande schermo risale al 1995 col titolo Sebastian, tratto da un libro composto da Per Knutsen. Torna a lavorare sul grande schermo nel 2010 con Essential Killing, sotto la direzione di Jerzy Skolimowski. Tre anni dopo, un'altra prova di attore con Il Mistero di Ragnarok. È affiancato da Pål Sverre Hagen, diventato famoso grazie alla performance nel film candidato al Premio Oscar Kon-Tiki, oltre che per gli altri lavori House of Fools, Max Manus; Man Of War, I Travel Alone e In Order of Disappearance. Il gentil sesso è rappresentato da Sofia Helin, nota per L'amore non basta mai, Arn - L'ultimo cavaliere, Metropia e la serie televisiva The Bridge - La serie originale.

IL MISTERO DI RAGNAROK, IL FILM SU RAI 4: LA TRAMA (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - La trama di Il Mistero di Ragnarok è incentrata soprattutto sulle vicende dell'archeologo Sigurd Svenson. Dopo la morte di sua moglie, deve badare da solo ai suoi due figli ed è appassionato di storia vichinga. Studia varie teorie sui ritrovamenti archeologici, anche se non riesce a confermarle e il museo nel quale opera rischia la chiusura. Tuttavia, viene in suo soccorso il suo amico e stretto collaboratore Allan, che trova altre scoperte molto interessanti. Per questo motivo, Sigurd si mette in viaggio verso la regione del Finnmark, situata tra Russia e Norvegia e vera e propria terra di nessuno. Con l'aiuto della bella Elisabeth, fa una serie di scoperte davvero molto interessanti e sorprendenti.

