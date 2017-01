IL SEGRETO / Anticipazioni puntate spagnole: nuovo amore per Emilia, fino al prossimo sparo!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE - La relazione tra i coniugi Castaneda nelle puntate italiane de il Segreto sta attraversando una fase particolarmente complicata a causa della nuova amicizia tra la figlia di Raimundo e Cesar Cardenas. Molte cose cambieranno negli episodi spagnoli, quando finalmente Emilia e Alfonso ritroveranno la felicità anche se non mancheranno nuovi ostacoli, primi fra tutti l'arresto per la morte di Sol. Ma saranno finiti qui i problemi per la coppia? Sembra proprio che anche questa volta la felicità non potrà durare a lungo: proprio quando tutto sembrerà andare per il meglio, giungerà a Donna Francisca la notizia dell'imminente arrivo di Cristobal Carrigues. Questo personaggio si era già visto in precedenza nel paese iberico, quando era giunto a Puente Viejo per indagare niente meno che sulla moglie di Salvador Castro. E proprio allora, molti nodi erano venuti al pettine: Cristobal era un'altro fratello di Pepa e l'uomo aveva già dato vita ad un rapporto particolare con Emilia. Questo interessamento verrà rinnovato nel suo inatteso ritorno?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: ALFONSO E LE NOVITA' TRA I CASTANEDA - Nelle puntate spagnole de Il Segreto la famiglia Casteneda continuerà ad essere assoluta protagonista anche se non mancheranno nuove clamorose novità. Non tutti i figli e i parenti di Rosario, infatti, manterranno il loro stabile domicilio a Puente Viejo per un motivo o per l'altro: la prima ad uscire di scena sarà Prado che, dopo essere stata notata da un impresario musicale, accetterà di trasferirsi a Madrid per intraprendere degli studi che possano evidenziare il suo talento nel canto. Poco dopo la stessa Rosario deciderà di seguirla nella capitale. Anche Ramiro uscirà di scena, richiamato dall'esercito anche se continuerà ad avere rapporti costanti con la propria famiglia dal punto di vista epistolare e telefonico. Ci sarà un altro addio, che purtroppo avverrà in circostanze drammatiche, salvo clamorose sorprese: Mariana morirà, anche se il suo corpo verrà riconosciuto solo grazie ad una catenina che avrà al collo. Poiché il suo volto sarà irriconoscibile, sarà bene tenere in considerazione eventuali sorprese in futuro. Resteranno invece stabilmente in scena sia Emilia che Alfonso, oltre che Matias, sempre più protagonista grazie alla sua storia d'amore con Beatriz.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: DONNA FRANCISCA AVRA' UN NUOVO ALLEATO? - Sarà sempre Donna Francisca la protagonista delle puntate spagnole de Il Segreto, con una serie di nuove trame che la porteranno a causare problemi pressoché a tutti i nuovi personaggi della telenovela. Oltre a vederla coinvolta nella classica guerra con i Santacruz, la Montenegro porterà avanti una sua personale crociata contro i Dos Casas. In realtà sarà Hernando a vedere in lei un nemico giurato, accusandola di avere causato lo sterminio della famiglia Mella, ad esclusione di Beatriz. In questa sua personale guerra, che vedrà coinvolti anche nuovi personaggi assolutamente inediti qui in Italia, Donna Francisca avrà per la prima volta un nuovo alleato. Si tratterà di Don Berengario, il nuovo sacerdote che arriverà a Puente Viejo quando Don Anselmo sarà costretto ad affrontare dei problemi di salute (che per fortuna non uscirà di scena). Don Berengario riporterà alla Montenegro diverse novità e pettegolezzi provenienti dal paese, finendo per facilitare i suoi intrighi.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: RAIMUNDO E FRANCISCA SI AMANO ANCORA - Cosa riserverà il futuro di Raimundo e Francisca nelle puntate spagnole de Il Segreto? Nel corso delle ultime settimane la coppia ha ripreso la loro personale guerra: lei ha cercato di incastrare il suo ex per contrabbando, mentre lui ha finto di non essere a conoscenza degli intrighi della Montenegro, tramando a sua volta alle spalle della donna che ha sempre amato. Vi sorprenderà sapere che il risultato di questa nuova diatriba sarà niente meno che la consapevolezza di essere ancora innamorati l'uno dell'altra come quando erano solo due ragazzi: in occasione del Capodanno, Francisca e Raimundo si troveranno a vivere un nuovo sorprendente momento romantico, durante il quale non potranno fare a meno che confessare i reciproci sentimenti. Non solo, arriverà anche un sorprendente bacio appassionato, che dimostrerà quelli che erano i sospetti fin dal primo giorno: questo amore non finirà mai e sarà il vero protagonista di tutte le stagioni della telenovela spagnola. In seguito a questo bacio, Raimundo sarà costretto ad ammettere come la Montenegro sia il suo punto debole e come, in un modo o nell'altro, lui non sia in grado di farle del male. Quali saranno gli sviluppi di questo inatteso ritorno di fiamma? In passato la coppia ci ha preparato ad ogni genere di sorpresa quindi anche in questo caso sarà bene non escludere qualche piano di vendetta segreto. Vi terremo come sempe informati!

