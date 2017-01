IN NOME DEL PAPA RE/ Su Rete 4 il film diretto da Luigi Magni con Nino Manfredi e Danilo Mattei

IN NOME DEL PAPA RE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 2 GENNAIO 2017: IL CAST - In nome del Papa Re è un bel film di ambientazione storica drammatica, prodotto in Italia nel lontano 1977. La pellicola che vede la regia del bravo Luigi Magni, è stata prodotta e commercializzata dalla Jupiter Generale Cinematografica e si basa su un soggetto scritto da Luigi Magni, professionista che cura altresì anche l'ottima sceneggiatura del film. Il lavoro cinematografico che gode della collaborazione di Armando Trovajoli che si occupa delle partiture musicali, vede un cast di attori di altissimo livello, tra i quali spicca Nino Manfredi e Danilo Mattei. Il film vista anche la vetustà di produzione, è stato più volte proposto all’interno dei palinsesti televisivi del nostro paese, riscuotendo sempre un ottimo successo di audience tra gli amanti del genere storico-drammatico: verrà trasmesso oggi, lunedì 2 gennaio 2017, su Rete 4 dalle 16.35.

IN NOME DEL PAPA RE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 2 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La trama si svolge nella metà del 1800, e prende avvio da un attentato dinamitardo compiuto contro uno speciale reparto di soldati, gli zuavi, posti a protezione del potere pontificio. Dell’attentato avvenuto nelle fogne della caserma Serristori e in cui perdono la vita ventitré soldati, viene incolpato un giovane rivoluzionario noto per le sue continue campagne anticlericali, Cesare Costa. Giuseppe per questo motivo viene incarcerato insieme a due suoi amici, Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti. La madre del Costa una nobile romana dal passato libertino, la contessa Flaminia, nell’imminenza del processo si rivolge a un potente giudice della Sacra Consulta, monsignor Colombo da Priverno. L’alto prelato spaventato però dalle ripercussione che ne potrebbero derivare nega la sua opera di intercessione, ma ritorna sui suoi passi quando Flaminia gli confessa che Giuseppe è suo figlio, nato da una fugace relazione quando egli era ancora un giovane prelato. Il monsignor, pur mettendosi contro il papa del periodo, riesce a liberare il presunto discendente ma nulla può fare per i due amici, che vengono condannati a morte dal tribunale ecclesiastico, e fucilati poco dopo dalle truppe pontificie. La storia in tutta la sua drammaticità trova il suo epilogo nell’uccisione di Giuseppe, che comunque anche avendo avuta salva la vita muore colpito per sbaglio, in un imboscata fatta dal marito di Flaminia, che lo aveva cambiato per l'ennesimo giovane amante della moglie. L’attenzione è tutta per il monsignore che viene preso dal rimorso, e vorrebbe mettere fine a quella che di fatto è una sequela di violenza pontificia, perpetrata senza soluzione di continuità anche da uno stretto collaboratore del papa, il generale della Compagnia di Gesù, con il quale Monsignor Colombo litiga, non concedendogli finanche neppure la Santa Eucarestia durante la messa, gesto che lo mette di fatto in una posizione indifendibile. La trama fornisce allo spettatore uno spaccato di alcuni anni dell’Italia, anni fatti di violenza, intrighi e pesante sottomissioni, a quello che doveva essere il potere di Cristo, ma che di fatto era solamente il potere di una violenza esasperata, portata avanti da truppe senza scrupolo e consentita dal Vicario di Cristo.

