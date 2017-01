Il Collegio / Prima puntata: concorrenti 18 teenager portate nel 1960, chi otterrà la licenza media? ( su Rai2 il docu-reality, oggi 2 gennaio 2017)

IL COLLEGIO, PRIMA PUNTATA: DIRETTA E STUDENTI, ECCO GLI AGGETTIVI PER ALCUNI DEI PROTAGONISTI (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Sulla pagina Facebook ufficiale di Rai 2 sono state condivise alcune brevi descrizioni che presentano i protagonisti del nuovo programma che debutterà stasera, lunedì 2 gennaio 2017, in prima serata: Il collegio. Si parte, per esempio, con Filippo Zamparini, che viene definito come "aspirante imprenditore, affabulatore, combina marachelle, ama l'adrenalina"; per passare poi ad Alessio Milanesi, che è "ossessionato dal cellulare, organizzatore di feste, gioca a calcio, attento al look, veste sempre di nero", Riuscirà a rimanere lontano dalla tecnologia e adattarsi alle regole di disciplina ferrea a cui tutti verranno sottoposti? Scorrendo indietro, nei giorni che hanno preceduto il debutto de Il collegio, è stata presentata anche Jenny De Nucci, "sorridente, chiacchierona, divertente, ama la musica, creativa, viaggiatrice". Riuscirà ad adattarsi ai gusti dell'epoca, ai quali piano piano si avvicinerà partecipando a Il collegio? Non resta che attendere il prime time di Rai 2 stasera per scoprirlo, e iniziare a conoscere più da vicino tutti i giovani protagonisti.

IL COLLEGIO, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA DEL DOCU-REALITY DI RAI 2: UN ESPERIMENTO MODERNO? (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - L'educazione di un tempo arriva in tv con il linguaggio dell'observational documentary in salsa reality show e diventa Il collegio. E' questo il nuovo esperimento social, il nuovo docu reality firmato Magnolia che prenderà il via proprio oggi, 2 gennaio 2016, sulla seconda rete della tv pubblica. Raidue ospita un esperimento che ricorda tanto quello fatto proprio nel 1960, dalla stessa Rai, con Non è mai troppo tardi. Il maestro Manzi e Mike Bongiorno hanno avuto il merito di unire l'Italia grazie alla diffusione di un'unica lingua, l'italiano,e lo stesso potrebbe accadere questa sera con Il Collegio, lo show al via questa sera in prima serata alle 21.20 in 4 puntate. Ma di cosa si tratta?

IL COLLEGIO, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA DEL DOCU-REALITY DI RAI 2: 18 RAGAZZI CATAPULTATI NEL 1960 (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Dicotto ragazzi pronti a vivere nel lontano 1960, questo è l'incipit de Il collegio, il docu reality al via questa sera su Rai 2. Nella prima puntata in onda oggi, 2 gennaio, conosceremo i 18 giovani protagonisti che saranno catapultati nel 1960 nel Collegio Convitto di Celana a Caprino Bergamasco per affrontare un'esperienza educativa di formazione lontano dai social, dagli smartphone e dalla tv, un'educazione "antica" e "timorosa" in cui i ragazzi si alzavano in piedi per salutare il maestro, in cui le poesie si imparavano a memoria quasi tutti i giorni e in cui i mi piace non erano rappresentati da un semplice pollice in sù ma da un'argomentazione precisa e dettagliata. L'obiettivo didattico dei 18 ragazzi sarà quello di ottenere la Licenza di Scuola Media del 1960 possibilmente “rientrando nel futuro” più forti e consapevoli di ciò che li ha preceduti grazie ad un metodo educativo alternativo. Insieme ai ragazzi conosceremo anche sette professori, un preside e due sorveglianti che avranno il compito di istruirli al meglio per la prova finale, ovvero la licenza media. Riusciranno ad ottenerla?

br/>© Riproduzione Riservata.