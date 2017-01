LA LEGGENDA DI BAGGER VANCE/ Su Iris il film con Will Smith e Matt Damon

LA LEGGENDA DI BAGGER VANCE, IL FILM IN ONDA SU IRIS: IL CAST (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Iris ha scelto di proporre per la prima serata di lunedì 2 gennaio 2017 un titolo cinematografico basato sulle gesta di un grande campione sportivo. Alle ore 20.55 sarà infatti la volta di La leggenda di Bagger Vance, film diretto da Robert Redford nel 2000 e incentrato soprattutto sulle performances dello showman Will Smith, autentico mattatore. Quest'ultimo ha sfiorato due volte il Premio Oscar come miglior attore protagonista grazie ad Alì (2002) e La ricerca della felicità (2007). Tra gli altri suoi lavori di spicco, si segnalano Bad Boys, Indipendence Day, Men in Black, Wild Wild West, Io Robot, Hitch - Lui sì che capisce le donne, Io sono leggenda, Hancock, After Earth e Suicide Squad. Accanto a lui c'è l'altra star di Hollywood Matt Damon, che nel 1998 è stato premiato dall'Academy per la miglior sceneggiatura originale in Will Hunting - genio ribelle ed è noto grazie a L'uomo della pioggia, Il talento di Mr. Ripley, Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco, The Bourne Identity (e seguiti), The Departed - Il bene e il male e Interstellar. Presente anche l'interprete di origini sudafricane Charlize Theron, a sua volta vincitrice di un Oscar nel 2004 come miglior attrice per Monster. Un cast davvero stellare.

LA LEGGENDA DI BAGGER VANCE, IL FILM IN ONDA SU IRIS: LA TRAMA (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - La leggenda di Bagger Vance si focalizza sulle vicende del campione di golf Rannulph Junuh. La sua vita cambia quando viene arruolato nel corso della prima guerra mondiale. Al suo ritorno dal tremendo conflitto, perde tutte le sue certezze e vive una fase di profondo declino, nonostante sia tornato a casa con tutti gli onori. Passa diversi anni di buio assoluto, all'insegna dell'alcool e del dimenticatoio da parte dei riflettori. Le cose cambiano quando Rannulph viene invitato ad un torneo con altri due fuoriclasse del golf americano, Bobby Jones e Walter Hagen. La situazione migliora ulteriormente quando viene in suo soccorso il caddie Bagger Vance, apparso praticamente dal nulla e in grado di riportare Rannulph verso livelli altissimi. A quest'ultimo obiettivo contribuisce anche la bella Adele Invergordon, con la quale il golfista intreccia una relazione sentimentale e riscopre la bellezza della sua esistenza.

