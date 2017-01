LA PROVA DEL CUOCO/ Ricette puntata 30 dicembre 2016: pollo al curry, zuppa di calamari e lenticchie accompagnate da un polpo verace

LA PROVA DEL CUOCO, RICETTE PUNTATA 30 DICEMBRE 2016 - Torna come sempre nella giornata di oggi, lunedì 2 gennaio 2017, l’appuntamento con il varietà La prova del cuoco, condotto da Antonella Clerici. Prima di scoprire le nuove ricette vediamo cosa è successo nella puntata di venerdì scorso. Tante novità e consigli nella puntata di venerdì 30 dicembre. Il programma si è aperto con una ricetta thailandese, un pollo al curry un po' piccante ma che si accosta perfettamente ai sapori mediterranei. Servirà della pasta di curry, che dovrà soffriggere qualche minuto in padella con un filo d'olio; in seguito bisogna aggiungere un po' di latte di cocco per dare cremosità. Un suggerimento è quello di aggiungere un pizzico di zucchero e non il sale, infatti la salsa di pesce fornisce la sapidità necessaria a questo piatto. Per accompagnare bisogna accompagnare con del riso, che grazie al suo sapore neutro riesce ad equilibrare perfettamente questa pietanza. Dal Brasile invece è stata proposta una zuppa di calamari. Infatti in Brasile il Natale arriva nel periodo estivo, dunque questo piatto fresco è assolutamente ideale. Ha origini africane e si prepara con ingredienti semplici, fra cui la magnocca, una radice molto utilizzata in Amazzonia e in Africa. Si può paragonare alla patata, può essere bollita in acqua salata fino a che non diventa morbida. Successivamente bisognerà frullarla e formare una crema di magnocca. Il consiglio che è stato dato è di far cucinare i gamberi in padella con olio abbondante e cipolla tagliata a cubetti, in modo tale da esaltare il sapore di questi crostacei. Per la presentazione potreste utilizzare una zucca come contenitore, dove inserire la vostra zuppa di gamberi accompagnata con pezzi di magnocca.

Per Capodanno, per abbinare la tradizione alla fantasia, si possono preparare delle lenticchie accompagnate da un polpo verace. Una ricetta semplice ma con sapori forti e decisi. Innanzitutto bisogna pulire bene il polpo, assicurandosi che non ci sia della sabbia che è davvero molto fastidiosa sotto i denti. Bisogna utilizzare una pentola ampia di ghisa e far cuocere il polpo nella propria acqua. Le spezie sono indicate per questa pietanza: un pizzico di pepe, un po' di sedano e qualche pomodoro daranno al polpo quello sprint in più. Per dare un aroma particolare si dovrà sfumare con del vino bianco oppure vino rosso, a seconda dei gusti. Il polpo va manipolato il meno possibile, in modo da non rovinare la carne. Andrà tenuto qualche minuto nel frigorifero, in modo che si formi la classica gelatina. Per quanto riguarda le lenticchie, bisogna farle bollire in maniera classica, con uno spicchio di aglio, una foglia di alloro e un rametto di timo. Bisognerà successivamente frullarne una parte con dell'acqua e unire il composto alle lenticchie lasciate in forma solida.

I tentacoli del polpo andranno divisi e subito dopo grigliati. Per una cottura perfetta servirà una griglia calda. Dovrete avere l'accortezza di non togliere la pelle, che aiuterà a cuocere in maniera perfetta la carne interna. Inoltre bisognerà assicurarsi che la pelle non si bruci. Si può recuperare il brodo ricavato dalla cottura del polpo in padella, che servirà per condire nella fase finale il polpo grigliato. Infatti è importante esaltare i sapori della materia prima. Fra i consigli dati per questo piatto c'è un abbinamento con un vino rosso o rosato, che esalti il sapore del pesce e anche delle lenticchie. Per impiattare bisognerà creare un letto con le lenticchie, poi adagiarvi sopra i tentacoli di polpo grigliati. per dare colore si possono aggiungere delle foglie di sedano, che daranno anche un tocco di freschezza in più. Come ricordato in precedenza, condire i tentacoli con il brodo ricavato dalla cottura del polpo in pentola.

br/>© Riproduzione Riservata.