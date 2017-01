LO STAGISTA INASPETTATO/ Su Canale 5 il film con Robert De Niro e Anne Hathaway

LO STAGISTA INASPETTATO, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5: IL CAST (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - In prima visione televisiva italiana, oggi lunedì 2 gennaio 2016, viene trasmesso su Canale 5 Lo stagista inaspettato (titolo originale The Intern), film commedia con Robert De Niro e Anne Hathaway. Una pellicola realizzata negli Stati Uniti nel 2015. Il cast è composto da attori di grosso calibro, primo fra tutti Robert De Niro, premio oscar per il Padrino e per Toro Scatenato, che recita al fianco di un altro premio oscar, Anne Hathaway, che ha vinto la statuetta con I Miserabili. Nel cast compaiono anche Rene Russo, la terapista “aziendale” Fiona, Anders Holm, il marito-casalingo di Jules, Andrews Rannells, Adam DeVine e Mat Wolff.

LO STAGISTA INASPETTATO, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5: LA TRAMA (OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Viene raccontata la storia di un uomo oramai settantenne Ben Whittaker (Robert De Niro), vedovo, il quale dopo essere andato in pensione capisce che il tanto adorato riposo e l’innumerevole tempo libero che ha a disposizione non sono poi così proficui come credeva. Resosi perciò conto che la pensione lo annoia da morire e che di certo non è fatto per stare in casa, decide di trovare un modo per rimettersi nuovamente in pista. Viene quindi a conoscenza che una nota società di start up, che si occupa di moda e che nello specifico vende capi di abbigliamento on line, è in cerca di stagisti. Decide quindi di candidarsi per questo ruolo e si presenta di fronte alla rigida e severa Jules Ostin (Anne Hathaway) che è la fondatrice della compagnia. Jules non vede di buon occhio Ben essendo uno stagista decisamente fuori dagli schemi e per questo motivo, non solo lo accoglie con perplessità, ma lo tratta con diffidenza e sfiducia. Ben, però, nonostante non sia molto tecnologico come molti suoi colleghi ha un’importante esperienza decennale come direttore in una azienda che si occupa di elenchi telefonici cartacei e questo lo aiuterà molto nel suo nuovo lavoro come stagista. Man mano che il tempo passa Ben riesce a farsi stimare ed apprezzare da tutti i ragazzi che lavorano nella società e anche la stessa Jules non può che prendere atto di come Ben stia facendo un ottimo lavoro e, nonostante lei nutrisse delle importanti diffidenze iniziali, deve ricredersi perché Ben sta dimostrando a tutti il suo valore. Tra Jules e Ben inoltre nascerà una vera e propria sintonia, lo stagista infatti non solo la aiuterà ad affrontare e a gestire lo stress, ma farà in modo che la donna possa recuperare il suo matrimonio quasi in procinto di fallire. Inoltre Ben riesce ad integrarsi molto bene con gli altri stagisti divenendo loro amico e insegnando loro a non concentrarsi esclusivamente sulla vita suoi social network ma a prestare maggiore attenzione ai rapporti diretti con le persone.

