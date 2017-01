MEGAN MONTANER È INCINTA/ L'indimenticabile Pepa della soap spagnola di Canale 5 svela "Il Segreto" su Instagram, foto (oggi, 2 gennaio 2016)

MEGAN MONTANER È INCINTA: L'INDIMENTICABILE PEPA SVELA "IL SEGRETO" SU INSTAGRAM, FOTO - Megan Montaner, indimenticabile Pepa de "Il Segreto", ha dato il via al nuovo anno svelando un nuovo segreto che, stavolta, riguarda la sua vita privata. Nella giornata di ieri, infatti, l'amata attrice spagnola ha condiviso sul suo profilo ufficiale di Instagram la foto del suo pancione, avvolto dalle tenere mani del suo compagno. "Il meglio del 2017 sta per arrivare! Sorpresa!!! Buon anno nuovo a tutti!!!“, ha scritto l'attrice nella didascalia della sua foto per augurare a tutti i suoi follower (oltre 260 mila) un buon anno. L'immagine, in sole poche ore, ha ottenuto un grande successo fino raggiungere, nella giornata odierna, i 30 mila like. A fare da sfondo, nell'immagine postata dall'attrice, un albero di natale tutto bianco, decorato con sfere rosse e gialle. Un Natale diverso per la Montaner, che secondo i primi calcoli dovrebbe diventare mamma in primavera, un piccolo dettaglio svelato dagli hashtag riportati nella foto, fra i quali spicca il seguente: "25semanas". Tanti gli auguri e i messaggi pieni di affetto da parte dei suoi fan, che non hanno mai dimenticato il suo ruolo nella soap opera di Canale 5 ma anche nelle fiction successive che l'hanno vista protagonista. Se volete visualizzare la tenera immagine postata dall'attrice su Instagram e il suo augurio per il nuovo anno, potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.