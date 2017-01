MILANO - ROMA/ In viaggio con i Gialappa’s, anticipazioni puntata 2 gennaio 2016: Geppi Cucciari e Erri De Luca protagonisti

MILANO - ROMA, IN VIAGGIO CON I GIALAPPA'S: ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 GENNAIO 2017: GEPPI CUCCIARI E ERRI DE LUCA PROTAGONISTI - Non si fermano i viaggi iconici proposti da Milano - Roma, In viaggio con i Gialappa's, il programma della seconda serata di Rai 2 che va in scena il lunedì a partire dalle 23.30. Oggi, 2 gennaio 2017, prenderà il via l'ultimo appuntamento in programma sull'Autostrada del Sole, con nuovi volti pronti a macinare chilometri, avendo l'occasione di conoscersi più da vicino e - grazie anche all'intervento del trio comico della Gialappa's - di istituire un terreno di confronto, nonostante le numerose diversità. Si alterneranno come sempre momenti più leggeri, carichi di divertimento, ironia e spensieratezza; a riflessioni più profonde e serie, ugualmente in grado di attirare l'attenzione del pubblico. Sono stati già numerosi i personaggi che hanno accettato di mettersi in viaggio uno al fianco dell'altro: dopo, per esempio, Mago Forest ed Elisabetta Gregoraci, lo chef Bruno Barbieri e Carlo Lucarelli, o ancora Giovanni Floris e Don Mauro Leonardi, più tardi a Milano - Roma faranno capolino l'attrice e conduttrice Geppi Cucciari al fianco dello scrittore Erri De Luca. Di che cosa parleranno sul piccolo schermo della seconda rete nazionale? Pronti a scoprire nuovi tratti del carattere e nuovi dettagli di entrambi?

© Riproduzione Riservata.